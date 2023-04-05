Це ще не кінець життя! Як жити далі та де шукати мотивацію військовому, якщо дружина вирішила розлучитися

Розлучення — це малоприємний процес, під час якого нерідко люди переживають стрес. Причин для цього може бути безліч.

А з початком повномасштабної війни сім’ї протягом довгого періоду могли бути на відстані, й це стало важким випробуванням. Чоловік на фронті, а дружина у безпечному місті — такі багатьох реалії українців. І, як наслідок, це призвело до хвилі не лише одружень, а й розлучень.

Що робити військовим, які розлучилися зі своїми дружинами, та де шукати мотивацію, розповіла військова психологиня Марина Ісонкіна.

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Крок 1. Потрібно подолати емоційний біль

Передусім — дай волю емоціям та відтужи втрату. Це нормально — сумувати, плакати, ділитися переживаннями та емоціями та поринути у спогади з близькими людьми. Дозволь собі максимально зануритися у стан туги.

У цей період, за можливості, зменш темп свого життя, приділи час відпочинку та розслабся.

Також не забувай про базові потреби організму: їжа, вода, сон. І не соромся просити про підтримку, якщо відчуваєш, що тобі це необхідно.

Крок 2. Пристосуйся до змін у повсякденному житті

Що ж, емоційний біль подолано — настав етап прийняти та пристосуватися до змін, які відбулися. У цей період може допомогти пошук нових дій та занять, що замінять ті, які довелося втратити.

Також потурбуйся про фізичні активності. Не забувай гуляти на свіжому повітрі та займатися спортом чи хобі. Це допоможе швидше відновити ресурс.

Крок 3. Переформулюй свою ідентичність

Розлучення вливає на людську ідентичність, вона втрачає той образ, який був: я — чоловік чи дружина, я — сім’янин тощо.

Через це після розлучення потрібно переосмислити те, ким ти бачиш себе сьогодні. Варто знайти свій новий образ і самоідентифікацію.

Це можна зробити за допомогою групи підтримки, психотерапії чи саморефлексії.

Крок 4. Віднови коло спілкування

Після усього пережитого важливо не забувати про спілкування і поступово повертатися до старих стосунків чи формувати нові. Знайти нове коло спілкування можна будь-де: магазин, парк, набережна, лікарня.

Не менш важливою є участь у групах для людей, які переживають втрату.

Крок 5. Знайди мотивацію у віруваннях та цінностях

На цьому етапі варто проаналізувати минулі стосунки та розібратися, у чому були твоя провина і де навпаки ти мав рацію.

Зроби висновки та на основі них сформулюй для себе нові сенси та уявлення, що відповідатимуть твоїй новій реальності та наповнюватимуть тебе енергією життя.

Допомогти у цьому може психотерапія та спілкування з оточенням.

Та головне тепер вчитися жити по-новому, так, як ти хочеш, і при цьому враховуючи досвід попередніх стосунків і наповнювати життя новими емоціями.

Раніше ми розповідали про те, як розійтися мирним шляхом і що обговорити під час розлучення.

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