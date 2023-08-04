Боїшся зареєструватися, бо не знаєш, чого чекати? Як знайти кохання на сайтах знайомств — корисні поради

Іноді люди, які добре розуміють та хочуть бути з тобою, знаходяться випадково. Часто з інтернет-спілкування це переростає у щось більше, ніж лайк чи свайп вправо. У матеріалі ми розповімо, як знайти своє кохання на сайтах знайомств.

Як знайти своє кохання на сайтах знайомств: корисні поради

Видання Elle розповіло про основи складання анкети та фото. Складність пошуку партнера(-ки) на сайтах у тому, що на те, аби сподобатися комусь, у тебе є кілька секунд, доки твоє фото не закрили.

Фото та анкета мають бути реальними. Без купи фотошопу, фільтрів та вигаданих подій. Адже це відлякує, замість привертання уваги. Студійні фотосесії, на яких ти маєш природний вигляд, також підходять, але і звичайне фото має багато шансів.

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Якщо ти шукаєш серйозних стосунків — жодних грайливих фото. Вони не мають бути оголеними, з келихом вина чи в різних позах. Це можуть неправильно сприйняти. Використай можливість завантаження усіх 10 світлин.

На них можеш бути ти, ти та твоє хобі, на відпочинку тощо. Краще не прикріпляти до анкети фото великих букетів чи інших подарунків, котиків чи собак, фото без обличчя. А ще, світлини мають бути свіжими, а не багаторічної давності.

В анкеті вкажи інформацію про себе, очікування від партнера(-ки) та мету на сайті знайомств. Якщо цього не вказати, знадобиться більше “відсіювати” людей, з якими твої інтереси та погляди не збігаються.

Не роби агресивні підписи чи багато смайликів, адже це можуть неправильно зрозуміти.

Важливою порадою є вказування дітей, якщо вони в тебе є. Адже якщо це приховати — партнер(-ка), яка на це не розраховує, може бути обманутим(-ою). Тобто, це своєчасний “відсів”, чесність та економія часу.

Якщо твоя анкета “висить” лише тиждень чи два, це не означає, що тобі не вдалося знайти кохання. Заходь на сайт періодично та проглядай, хто поставив тобі лайк. Адже пошук справжнього кохання — справа не завжди швидка.

А ще — не бійся писати першим(-ою). Багато хто боїться відмови чи соромиться, або ж твоя анкета просто не потрапила комусь на екран. Будь відвертим(-ою), це економить твій та чужий час.

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