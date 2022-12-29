Як зрозуміти, чи готовий чоловік стати батьком, та як дійти до спільної згоди

У більшості пар настає момент, коли вже треба замислюватися про народження дітей. Частіше обговорювати цю тему починають жінки, а чоловіки намагаються її уникати.

Психологиня Анна Деревянко розповіла Фактам.ICTV.Здоров’я, як зрозуміти, чи готовий чоловік до батьківства.

За її словами, усе залежить від виховання чоловіка та цінностей, які були закладені в дитинстві. Якщо він зростав у люблячій родині, то, ймовірно, хотітиме мати дітей. Якщо чоловік мав багато дитячих травм, то уникатиме розмов та думок про поповнення в родині.

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Незрілість

Однією з причин, чому чоловік не хоче мати дітей, є незрілість. Анна Деревянко наголошує:

— Психологічний вік наших громадян, і не тільки чоловіків, 14-15 років. Це означає, що превалює підлітковий максималізм, бажання мати все й одразу, фантазії.

Тому це може впливати на небажання мати дітей.

Дитячі травми

Чоловіки можуть бути не готовими до дітей через пережиті травми. Наприклад, якщо в нього є молодший брат і сестра, і батьки більше уваги приділяли меншій дитині. Чоловік почувався покинутим, на підсвідомому рівні він не хоче такого своїм дітям.

Треба усвідомити проблему й пропрацювати її, тоді може прийти бажання продовжити рід.

Нестача грошей

Нестача грошей підсилює страх чоловіків, що вони не впораються з дитиною фінансово. Тоді треба пояснити, що дитина не потребує дорогої техніки, можна купувати лише необхідне. Головне для малечі — люблячі та турботливі батьки.

Надмірна розпещеність

Чоловіки, яких батьки розпестили надмірною увагою в дитинстві, не хотітимуть, щоб жінка приділяла увагу комусь, крім них.

Вони можуть піти до люблячої мами, коли дізнаються, що дружина вагітна, або ж відразу після народження малюка.

Те саме може бути з чоловіками, які ще не нагулялися або волелюбні та егоцентричні.

Нелюбов

Якщо чоловік не любить жінку, то він не хотітиме від неї дітей. У стосунках може бути все добре, адже йому зараз так комфортно. Проте він не хоче прив’язуватися до жінки через дітей.

Як говорити з чоловіком про бажання народити дитину

Психологиня наголошує, що у цій ситуації важливий діалог.

— Тут усе залежить від мудрості та зрілості жінки. Тільки спокійний, зважений діалог може спонукати партнера змінити своє ставлення до майбутніх дітей. Треба поговорити з чоловіком серйозно, відверто, без натяків, прямолінійно.

Спробуй переконати чоловіка, що дитина — це новий етап його розвитку як особистості.

Важливо дати висловитися партнеру. Тільки діалог, розмова двох може призвести до бажаного результату, — пояснює Анна.

Якщо чоловік не готовий до дітей, то жінці вирішувати, чи готова вона чекати. Можливо, треба звернутися за порадою до психолога.

Новина про вагітність може перетворити його на найтурботливішого чоловіка і найщасливішу ​​людину.

Але важливо пам’ятати, що примус і погрози піти точно не сприятимуть бажанню чоловіка мати дитину.

Перш ніж одружуватися й народжувати дітей, парі треба пожити разом певний час. Раніше ми розповідали, як подолати кризу сімейного життя.

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