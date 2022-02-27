Тероборона: що це, як туди потрапити, як зателефонувати, щоб повідомити інформацію

Наразі для оборони України стали практично всі українці. Одні стали частиною ЗСУ, інші ж вирішили долучитись до територіальної оборони.

Пояснюємо, кого можуть брати до лав територіальної оборони, як приєднатись та що входить в обов’язки армійців.

Що таке територіальна оборона?

Територіальна оборона — система загальнодержавних засобів, які проводяться в мирний час та в особливий період для протидії воєнним загрозам.

А ще — для того, щоб допомогти населенню захищати території та власне майно у разі надзвичайних ситуацій.

Як повідомити територіальній обороні про підозрілих осіб та ворожу техніку

Зателефонувати можна на гарячу лінію за номером 0800 507 028, що вказаний на офіційній сторінці Територіальної оборони ЗСУ. Ще один варіант — знайти номер представників територіальної оборони саме у вашому місті.

Найкращим рішенням все-таки залишається вступити до лав територіальної оборони.

Як відбувається комплектування сил територіальної оборони?

Територіальна оборона створюється з огляду на територію, кількість населення та готових пристати до її лав, а також мінімального часу на приведення її підрозділів у готовність.

У мирний час до тероборони відносяться військовослужбовці-контрактники та призовники з-поміж офіцерського складу.

В особливий період до них додається територіальний резерв.

Хто може стати резервістом

Резервістом може стати будь-який громадянин України віком від 18 до 57 років незалежно від статі та наявності досвіду служби. Вимоги щодо стану здоров’я тут більш поблажливі, ніж до контрактників.

Окрім того, якщо хтось не прагне укладати контракт військовослужбовця, то зможе підписати контракт резервіста тероборони. Також можна стати членом добровольчого формування.

Як створюються добровольчі формування

До того ж можуть бути створені добровольчі формування територіальних громад.

До їх складу зараховуються громадяни України, які відповідають певним вимогам, пройшли професійний та психологічний відбір і підписали контракт добровольця тероборони.

Здебільшого до добровольчих формувань входять українці, які пройшли військову службу.

Громадяни України, які не проходили військову службу, зараховуються до складу добровольчих формувань після складення присяги.

Чим займатиметься територіальна оборона

захист населення та довкілля у разі надзвичайних ситуацій; підготовка українців до національного спротиву; охорона та оборона стратегічних об’єктів, об’єктів інфраструктури та комунікацій, органів державної та місцевої влади; участь у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами та незаконними збройними формуваннями; участь у забезпеченні громадської безпеки й порядку.

Що дає територіальний резерв?

гарантоване грошове забезпечення;

забезпечення безоплатною медичною допомогою у військово-медичних закладах охорони здоров’я;

збереження місця роботи, посади та посадового окладу в установі, організації, на підприємстві, в яких військовослужбовці працювали на момент призову;

гарантії соціального та правового захисту, передбачені Законом України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх родин.

Окрім того, важливо знати, як відрізнити техніку ЗСУ від російських окупантів.