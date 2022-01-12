Територіальна оборона в Україні: розкладаємо по полицях, хто потрапить до лав захисників

Даніела Долотова, редакторка сайту 12 Січня 2022, 14:00
Територіальна оборона в Україні: розкладаємо по полицях, хто потрапить до лав захисників
Фото: Міністерство оборони України

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