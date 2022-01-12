Територіальна оборона в Україні: розкладаємо по полицях, хто потрапить до лав захисників

Кожен новий закон викликає безліч суперечок, обговорень та непорозумінь. Не встигли ми відсвяткувати Новий рік, як набув чинності Закон України “Про основи національного спротиву”. Сталося це 1 січня цьогоріч.

Однак, як зрозуміти усі положення, якщо ти не досвідчений юрист, а звичайна людина, і що робити у разі необхідності – завдання із зірочкою.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на своїй сторінці у Facebook поділилася слайдами, які допоможуть розібратись, кого ж можуть брати до лав територіальної оборони та чим займатимуться армійці.

Що таке територіальна оборона?

Територіальна оборона – система загальнодержавних засобів, які проводяться в мирний час та в особливий період для протидії воєнним загрозам.

А ще – для того, аби допомогти населенню захищати території та власне майно у разі надзвичайних ситуацій.

Як відбувається комплектування сил територіальної оборони?

Територіальна оборона створюється з огляду на територію, кількість населення та готових пристати до її лав, а також мінімального часу на приведення її підрозділів у готовність.

У мирний час до тероборони відносяться військовослужбовці-контрактники та призовники з-поміж офіцерського складу.

В особливий період до них додається територіальний резерв.

Хто може стати резервістом

Резервістом може стати будь-який громадянин України віком від 18 до 57 років незалежно від статі та наявності досвіду служби. Вимоги щодо стану здоров’я тут більш поблажливі, ніж до контрактників.

Окрім того, якщо хтось не прагне укладати контракт військовослужбовця, то зможе підписати контракт резервіста тероборони. Також можна стати членом добровольчого формування.

Як створюються добровольчі формування

До того ж можуть бути створені добровольчі формування територіальних громад.

До їх складу зараховуються громадяни України, які відповідають певним вимогам, пройшли професійний та психологічний відбір і підписали контракт добровольця тероборони.

Здебільшого до добровольчих формувань входять українці, які пройшли військову службу.

Громадяни України, які не проходили військову службу, зараховуються до складу добровольчих формувань після складення присяги.

Чим займатиметься територіальна оборона

захист населення та довкілля у разі надзвичайних ситуацій; підготовка українців до національного спротиву; охорона та оборона стратегічних об’єктів, об’єктів інфраструктури та комунікацій, органів державної та місцевої влади; участь у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами та незаконними збройними формуваннями; участь у забезпеченні громадської безпеки й порядку.

Що дає територіальний резерв?

гарантоване грошове забезпечення;

забезпечення безоплатною медичною допомогою у військово-медичних закладах охорони здоров’я;

збереження місця роботи, посади та посадового окладу в установі, організації, на підприємстві, в яких військовослужбовці працювали на момент призову;

гарантії соціального та правового захисту, передбачені Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх родин”.

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