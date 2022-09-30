Тривожний розлад: що це таке, які симптоми та діагностика — пояснення експертки

Стрес, пережитий через війну, може змінити все твоє життя. Моральний стан кожного з нас піддався випробуванням, ніколи раніше не баченим молодшим поколінням. Частими стали й напади незрозумілої тривоги навіть під час відносно спокійних подій.

Та чи нормально, коли стан тривоги затягується надовго, і як не запустити цей процес до тривожного розладу? Доктор психологічних наук Людмила Бегеза розповіла, що таке тривожний розлад та чим він відрізняється від самого явища тривожності.

Що таке тривожний розлад та які його симптоми

— Варто розуміти, що саме явище тривоги виникає в людини як захисна реакція на небезпечні та незрозумілі, непередбачувані події навколо. Тривожність як якість характеру може огортати нас тоді, коли ми задумуємося над чимось, на що вплинути не можемо.

Але існує досить тонка межа, коли постійний стан тривоги переходить у статичний, і тоді уже ймовірний розвиток тривожного розладу.

Саме під час війни виникає таке явище, його ще також можна назвати посттравматичним стресовим розладом — коли емоції все ще не вщухають, але немає гострої реакції на стрес.

Якщо людина стикнулася з тривожним розладом уже в період війни, їй варто звернутися до психолога: він допоможе впоратися з гострою реакцією на збудники. Якщо ж розлад був діагностований раніше — звернення потрібно передати до психіатра.

До симптомів тривожного розладу можна віднести:

постійний страх та невпевненість;

проблеми зі сном: людині часто сняться або ввижаються страшні події, які вона уже пережила — флешбеки;

втрата апетиту або навпаки — заїдання стресу;

При цьому з власних спостережень можу пояснити кардинальну різницю проявів тривожного розладу до та після війни. Якщо раніше людина багато їла та відповідно гладшала, зараз її “заїдання” не додає кілограмів, а навпаки — забирає.

підвищення голосу чи покрикування в ситуації, яка цього абсолютно не провокувала;

підвищена емоційна нестабільність: сльози чи сміх;

підвищена тактильна потреба: людині важко когось від себе відпускати і їй постійно хочеться обіймів;

швидке серцебиття та недостатність кисню при вдиханні, перепад тиску та головні болі;

запаморочення та туман в голові, дрижаки та сильне потовиділення.

У дітей тривожний розлад може також супроводжуватися високою температурою без видимої причини, блювотою та неконтрольованим сечовипусканням.

Куди звертатися, якщо у тебе тривожний розлад

Важливо пам’ятати, що коли виникає будь-який фізичний або ментальний дискомфорт, потрібно негайно звернутися до лікаря. Якщо спочатку розлад може провокувати лише конфліктні ситуації між людьми та соматичні негаразди, то згодом ігнорування проблеми може стати більш серйозною проблемою, яку доведеться лікувати медикаментозно.

Разом із психологами та психотерапевтами на допомогу людині прийдуть і лікарі інших спрямувань: невропатолог, наприклад.

Щоб утримати себе в здоровому глузді, можна та варто звертатися до телефонів довіри: цілодобові безкоштовні телефони довіри є у вільному доступі.

0 800 501 212;

(044) 456 17 02;

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Чи можливо вилікувати тривожний розлад?

Як зазначає Людмила Бегеза, лікування є завжди індивідуальним. Разом з тим наша психіка має здатність легко пристосовуватися до будь-яких подій та досвіду, який вони принесли в наше життя.

Тож за умови якісної терапії та лікування тривожність може просто перейти до пасивної фази — коли спогади не викликатимуть яскравої реакції нашої психіки. Травматичний досвід переростає в менш болючий прояв.

А як допомогти собі під час загострення тривожності та чим себе “заземлити” — ми розповідали тобі раніше.

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