Тут — без фейків. Перелік офіційних каналів для отримання інформації

Щоб уникнути фейків і побороти хоча б частково паніку, потрібно бути добре обізнаними. У цьому допоможуть офіційні джерела інформації. Повний перелік читай далі.

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Щодо руху транспорту та роботи інфраструктурної галузі

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Нагадаємо, у ніч проти 24 лютого російський президент Володимир Путін оголосив про військову спецоперацію на Донбасі. Російські війська почали активні дії. Вибухи було чутно в кількох містах України, зокрема і в Києві. Через пряме військове вторгнення Росії на всій території України вводять воєнний стан.