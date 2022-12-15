Українські військові отримають підвищену зарплатню до свят — у Міноборони пояснили чому

У грудні військові отримають майже на 37% більше грошового забезпечення. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час брифінгу.

Це зумовлено тим, що наприкінці року є додаткові нарахування. За словами Маляр, зазвичай посадовий оклад, виплати за звання та вислугу років — це найменша частина грошового забезпечення, але в грудні ситуація відрізняється.

— Річ у тім, що наприкінці року відбувається низка додаткових нарахувань.

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Тому у грудні ми виплатимо нашим воїнам майже на 37% більше, ніж це було у листопаді.

Зараз ці нарахування якраз відбуваються, — пояснила вона.

Також вона розповіла про виплати за листопад. Заступниця міністра повідомила, що станом на 14 грудня виплати за безпосередню участь у бойових діях профінансовані на 100% — це 100 тис. грн.

І на 100% додаткові виплати за службу під час воєнного стану — це 30 тис. грн, додала Маляр. Вона зауважила, що формально зараз виплачено 60% від загального обсягу щомісячного грошового забезпечення.

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