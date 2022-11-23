Граничний вік призовників в Україні: читай, коли не беруть до армії навіть під час мобілізації

З 24 лютого в Україні введено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію. Однак для різних категорій військовослужбовців діє різний граничний термін перебування на службі.

Це регулюється законом Про військовий обов’язок та військову службу. Читай, у якому віці не беруть до армії навіть під час мобілізації.

У якому віці не беруть до армії

Згідно зі статтею 22 глави Проходження військової служби, граничний вік перебування на військовій службі становить:

Зараз також дивляться

45 років — для солдатів-контрактників рядового, молодшого сержантського та старшинського складу, а також військовослужбовців молодшого офіцерського складу;

— для солдатів-контрактників рядового, молодшого сержантського та старшинського складу, а також військовослужбовців молодшого офіцерського складу; 50 років — для армійців старшого сержантського та старшинського складу, які проходять службу за контрактом, а також майорів (капітанів третього рангу) та підполковників (капітанів другого рангу);

— для армійців старшого сержантського та старшинського складу, які проходять службу за контрактом, а також майорів (капітанів третього рангу) та підполковників (капітанів другого рангу); 55 років — для контрактників вищого сержантського та старшинського складу, а також полковників (капітанів першого рангу);

— для контрактників вищого сержантського та старшинського складу, а також полковників (капітанів першого рангу); 60 років — для солдатів найвищого офіцерського складу, а також військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу, які служать під час воєнного стану;

— для солдатів найвищого офіцерського складу, а також військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу, які служать під час воєнного стану; 65 років — для армійців найвищого офіцерського складу під час особливого періоду.

Утім служба військових, які досягли граничного віку, може бути продовжена ще на п’ять років на добровільній основі. Для цього потрібно мати високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній посаді та пройти військово-лікарську комісію.

Дехто скаржиться на те, що повістки вручають на вулицях. Чи законно це під час війни? Читай, що треба знати, аби мобілізація відбулась відповідно до закону.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!