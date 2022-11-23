Граничний вік призовників в Україні: читай, коли не беруть до армії навіть під час мобілізації

З 24 лютого в Україні введено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію. Однак для різних категорій військовослужбовців діє різний граничний термін перебування на службі.
Це регулюється законом Про військовий обов’язок та військову службу. Читай, у якому віці не беруть до армії навіть під час мобілізації.
Згідно зі статтею 22 глави Проходження військової служби, граничний вік перебування на військовій службі становить:
Утім служба військових, які досягли граничного віку, може бути продовжена ще на п’ять років на добровільній основі. Для цього потрібно мати високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній посаді та пройти військово-лікарську комісію.
Дехто скаржиться на те, що повістки вручають на вулицях. Чи законно це під час війни? Читай, що треба знати, аби мобілізація відбулась відповідно до закону.
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