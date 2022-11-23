Граничний вік призовників в Україні: читай, коли не беруть до армії навіть під час мобілізації

Олена Яковлєва, редакторка сайту 23 Листопада 2022, 15:00
У якому віці не беруть до армії навіть за мобілізації
Фото: Pexels

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