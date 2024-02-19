УДП змінило назву 23 суден: позбавилися російського минулого та згадали українські міста

Українське Дунайське пароплавство змінило назву 23 суден, які раніше були названі на честь діячів комуністичного режиму і російських міст. Читай про нові назви українських суден і як в них згадали міста в окупації.
Українське Дунайське Пароплавство змінило назву 23 суден, які раніше мали назву російських міст та стосувались радянського минулого. Про це повідомив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко.
В організації вирішили присвятити нові назви населеним пунктам, які мають стосунок до річкового/морського транспорту та перебувають в окупації.
Наразі 23 суден пароплавства вже отримали українські найменування. Серед буксирів стались такі зміни:
Самохідні судна носять назви Костянтин Боженко, Олексій Івлєв, Капітан Гайдай, Микола Будніков, Григорій Морозов, Капітан Антипов, Капітан Ширков.
Службово-допоміжне судно Московський-2 стало Кілійським, а пасажирське судно Волга — Тисою.Морське суховантажне судно тепер називається Рені.
Першими нові назви отримали судна, що перебували на ремонті, адже процес оформлення нових документів є тривалим.
Спершу комісія адміністрації судноплавства має зробити висновки про доцільність перейменування, згодом почнеться підготовка документів на внесення змін до Державного суднового реєстру України, отримання свідоцтва про право власності на судно та свідоцтва про право плавання під державним прапором України.
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