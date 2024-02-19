УДП змінило назву 23 суден: позбавилися російського минулого та згадали українські міста

Українське Дунайське пароплавство змінило назву 23 суден, які раніше були названі на честь діячів комуністичного режиму і російських міст. Читай про нові назви українських суден і як в них згадали міста в окупації.

УДП змінило назву 23 суден: що відомо

Українське Дунайське Пароплавство змінило назву 23 суден, які раніше мали назву російських міст та стосувались радянського минулого. Про це повідомив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко.

В організації вирішили присвятити нові назви населеним пунктам, які мають стосунок до річкового/морського транспорту та перебувають в окупації.

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Наразі 23 суден пароплавства вже отримали українські найменування. Серед буксирів стались такі зміни:

Загорск — Борис Макаров, Валерій Кидик;

Звенигород — Севастополь;

Никифор Шолуденко — Одеса;

Гагры — Очаків;

Иваново — Генічеськ;

Иркутск — Кременчук;

Астрахань — Лінц;

Хабаровск — Маріуполь;

Кузьма Галкін — Миколаїв;

Челябинск — Олешки;

Оренбург — Феодосія.

Самохідні судна носять назви Костянтин Боженко, Олексій Івлєв, Капітан Гайдай, Микола Будніков, Григорій Морозов, Капітан Антипов, Капітан Ширков.

Службово-допоміжне судно Московський-2 стало Кілійським, а пасажирське судно Волга — Тисою.

Морське суховантажне судно тепер називається Рені.

Першими нові назви отримали судна, що перебували на ремонті, адже процес оформлення нових документів є тривалим.

Спершу комісія адміністрації судноплавства має зробити висновки про доцільність перейменування, згодом почнеться підготовка документів на внесення змін до Державного суднового реєстру України, отримання свідоцтва про право власності на судно та свідоцтва про право плавання під державним прапором України.

Не лише судноплавство, але й інші сфери долучаються до процесу дерусифікації, зокрема культура. Читай про процес дерусифікації української культури під час війни в нашому матеріалі.

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