В Україні почалася мобілізація резервістів другої черги — що це означає та які ще є хвилі

Ще 3 березня 2022 року Верховна Рада України затвердила указ президента Володимира Зеленського про загальну мобілізацію.

Відтоді почався призов першої черги резервістів. Нині майже 100% військових з неї вже мобілізовані.

Тож було ухвалене рішення мобілізувати військовозобов’язаних громадян другої черги.

Про це 15 березня на брифінгу повідомив начальник Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

Хто потрапляє в другу хвилю

За словами Романа Горбача, мобілізації підлягають громадяни, які проходили службу до 2014 року і мають досвід роботи на відповідних посадах. Таких осіб відправлять одразу у військові частини.

Той, хто до того не проходив службу, може бути мобілізований для навчання у центри ЗСУ.

Полковник стверджує, що солдатів строкової служби будуть залучати до оборони України лише у разі бойових дій у регіонах, де раніше була мирна територія.

Які є черги мобілізації

Перша черга — це оперативний резерв . Йдеться про колишніх військовослужбовців віком до 40 років, які мають бойовий досвід та відслужили в армії. Переважно це ветерани АТО чи бійці ООС.

Друга черга — колишні військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

Наступний етап — мобілізаційний резерв . Сюди відносимо військовозобов’язаних, які закінчили військові кафедри ВНЗ як офіцери запасу та не призивалися під час попередніх мобілізаційних кампаній.

І ще одна черга — громадський резерв . Інші громадяни, які не мають обмежень за віком чи станом здоров’я щодо призову на військову службу та можуть бути залучені для комплектування ЗСУ та інших військових формувань винятково в особливий період (у разі повномасштабної війни – ред.).

Раніше ми детально розповідали, що таке мобілізація та як її проводять.