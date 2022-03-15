В Україні почалася мобілізація резервістів другої черги — що це означає та які ще є хвилі

Ще 3 березня 2022 року Верховна Рада України затвердила указ президента Володимира Зеленського про загальну мобілізацію.
Відтоді почався призов першої черги резервістів. Нині майже 100% військових з неї вже мобілізовані.
Тож було ухвалене рішення мобілізувати військовозобов’язаних громадян другої черги.
Про це 15 березня на брифінгу повідомив начальник Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.
За словами Романа Горбача, мобілізації підлягають громадяни, які проходили службу до 2014 року і мають досвід роботи на відповідних посадах. Таких осіб відправлять одразу у військові частини.
Той, хто до того не проходив службу, може бути мобілізований для навчання у центри ЗСУ.
Полковник стверджує, що солдатів строкової служби будуть залучати до оборони України лише у разі бойових дій у регіонах, де раніше була мирна територія.
Раніше ми детально розповідали, що таке мобілізація та як її проводять.