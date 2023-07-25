Ядерний клуб: скільки країн світу має арсенал ядерної зброї

У світі є 195 держав. Серед них є кілька, які тримають в напрузі весь світ, адже мають на озброєнні ядерні боєголовки. Їх називають ядерним клубом.
Які країни світу входять до цього клубу та скільки ядерної зброї вони мають у своїх арсеналах — у матеріалі.
У клубі сформована ядерна п’ятірка, яка володіє боєголовками легітимно: США, Росія, Франція, Велика Британія, Китай. Легітимність забезпечує Договір про нерозповсюдження ядерної зброї.
Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем миру (SIPRI) опублікував новий звіт, у якому дослідив ядерні арсенали у світі.
За даними звіту, станом на січень 2023 року дев’ять держав мали 12 512 ядерних боєголовок. З них 9 576 знаходились на військових складах для потенційного використання, що на 86 одиниць більше, ніж торік.
При цьому Росія і США володіють майже 90% усієї ядерної зброї. Загалом, за даними SIPRI, міжнародні арсенали мають такі запаси ядерної зброї:
Росія — не лише агресор, а й країна з ядерним потенціалом, яка неодноразово шантажувала світ та погрожувала нею скористатися.
Ніхто не знає, чи дійсно ворог спроможний використати цю зброю. Тож краще мати план дій, який врятує життя. Ми розповіли, як вижити під час ядерного вибуху.
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