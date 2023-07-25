Ядерний клуб: скільки країн світу має арсенал ядерної зброї

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 25 Липня 2023, 16:30
У яких країнах є ядерна зброя
Фото: Pexels

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