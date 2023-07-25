Ядерний клуб: скільки країн світу має арсенал ядерної зброї

У світі є 195 держав. Серед них є кілька, які тримають в напрузі весь світ, адже мають на озброєнні ядерні боєголовки. Їх називають ядерним клубом.

Які країни світу входять до цього клубу та скільки ядерної зброї вони мають у своїх арсеналах — у матеріалі.

Ядерний клуб: перелік країн

США володіє ядерною зброєю від 1945 року. Росія — від 1949 року. Цій країні ядерна зброя перейшла у спадок від СРСР. Велика Британія — з 1952 року. Франція — з 1960 року. Китай — з 1964 року. Індія — з 1974 року. Пакистан — від 1998 року. КНДР — від 2006 року. Неофіційний член цього ядерного клубу — Ізраїль.

У клубі сформована ядерна п’ятірка, яка володіє боєголовками легітимно: США, Росія, Франція, Велика Британія, Китай. Легітимність забезпечує Договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

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Скільки ядерних боєголовок на озброєнні ядерного клубу?

Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем миру (SIPRI) опублікував новий звіт, у якому дослідив ядерні арсенали у світі.

За даними звіту, станом на січень 2023 року дев’ять держав мали 12 512 ядерних боєголовок. З них 9 576 знаходились на військових складах для потенційного використання, що на 86 одиниць більше, ніж торік.

При цьому Росія і США володіють майже 90% усієї ядерної зброї. Загалом, за даними SIPRI, міжнародні арсенали мають такі запаси ядерної зброї:

США — 5 244, 3 708 з них готові до використання;

Росія — 5 889, 4 489 з них готові до використання;

Велика Британія — 225;

Франція — 290;

Китай — 410;

Індія — 164;

Пакистан — 170;

КНДР — 30;

Ізраїль — 90.

Росія — не лише агресор, а й країна з ядерним потенціалом, яка неодноразово шантажувала світ та погрожувала нею скористатися.

Ніхто не знає, чи дійсно ворог спроможний використати цю зброю. Тож краще мати план дій, який врятує життя. Ми розповіли, як вижити під час ядерного вибуху.

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