Знову цей понеділок. Як почати тиждень без стресу для організму

Часто після вихідних початок робочого тижня асоціюється з чимось не дуже приємним. Від одного тільки усвідомлення, що потрібно повертатись до звичного робочого режиму, стає недобре. Натомість відповідальним за це все роблять — понеділок.

Проте навіть якщо змінити розклад роботи вдається не завжди, то хоча б можна знайти методи, які зроблять початок тижня більш приємним. Потрібно просто “перепрограмувати” свій мозок та попрацювати над позитивним ставленням до понеділків.

Як це зробити, у своїй статті для The Conversation розповіли викладачки Університету медицини та наук про здоров’я RCSI Крістіна Решке та Йоланта Берк.

Чому так відбувається

Після кількох днів відпочинку декому важко повернутися до звичного розпорядку дня, а тим більше виконувати робочі обов’язки. Інколи під час вихідних навіть можна відчути страх чи тривогу щодо майбутнього початку тижня.

Це відбувається через те, що наш мозок любить передбачуваність і рутину, а не постійні зміни.

Попри те, що вихідні навпаки мають приносити відпочинок та спокій, наш мозок наполегливо працює, щоб пристосуватися до раптової зміни рутини.

До того ж, навіть дослідження показали, що відсутність рутини пов’язана з погіршенням самопочуття та психологічними розладами.

Звичайно, що наш мозок може адаптуватися до нового режиму під час вихідних. Однак кожного разу виникає питання про те, як повернутися до звичної робочої рутини, а також менш приємних справ у понеділок вранці.

Як змінити своє ставлення до понеділків

Якщо все ж не вдається змінити ситуацію, то принаймні можна підійти до неї з іншого боку. У цьому випадку — змінити хід думок на більш позитивне мислення.

Попрацюй над чітким розпорядком дня

Один з найбільш дієвих способів пристосуватися до змін після вихідних — це запровадити розпорядок на кожен день тижня. Він допоможе зробити життя більш організованим. Таким чином мозок відпочиватиме від раптової змінити рутини та витрачати менше часу для адаптації.

Не забувай про важливість режиму сну

На сприйняття “важких” понеділків впливає також і зміна режиму сну. Вона ж і викликає збій нашого біологічного годинника. Тобто, якщо на вихідних ти хочеш поспати довше, ніж зазвичай, то твій організм буде перелаштовуватись на новий графік, що погано вплине на початок тижня вже з іншим режимом сну.

Тому як у будні, так і у вихідні старайся лягати спати та прокидатися в один і той самий час.

Візьми паузу та відпочинь

Чималий контроль над нашим організмом має кортизол — гормон стресу, який стимулює кожного ранку наше пробудження. У будні дні, щойно ми прокидаємося, рівень кортизолу різко зростає, а його коливання, як правило, вищі, ніж у вихідні.

Аби зменшити його коливання потрібно знизити загальний стрес за допомогою розслаблення, а особливо щопонеділка. Проводь більше часу на свіжому повітрі, зранку зосередься на догляді за собою, а лише потім заходь у соцмережі та читай новини.

Проте інколи проблема не зовсім у сприйнятті початку робочого тижня. Вона буває і дещо серйознішою. Коли здається, що сили закінчуються і вже не можеш тримати контроль над обставинами. Вікна розповідали, що таке хронічна втома та апатія і як вона може проявлятись.