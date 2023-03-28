Економія

Очікуємо на зростання: чи вдарять по гаманцях українців ціни на продукти до великоднього кошика

Вікторія Мельник, редакторка сайту 28 Березня 2023, 11:00
Чи зростуть ціни
Фото: Pexels

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