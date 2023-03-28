Очікуємо на зростання: чи вдарять по гаманцях українців ціни на продукти до великоднього кошика

Цього року українці святкуватимуть Великдень у квітні. Тому вже зараз можна починати думати про великодній кошик.

Останніми місяцями ціни на найнеобхідніші продукти без упину ростуть. Чи буде здорожчання й на традиційні великодні продукти: борошно, яйця, сіль та масло?

На це та інші запитання відповів в ефірі телемарафону Єдині новини виконавчий директор Економічного дискусійного клуба Олег Пендзин.

Зараз також дивляться

Експерт зазначає: ціни будуть рости співвідносно до попиту на ті чи інші продукти. Адже до свят люди купуватимуть у великих кількостях усе необхідне.

— Стосовно яєць: за рік вони виросли у ціні на 80%. Та протягом останніх двох місяців можна помітити спад ціни на яйця.

Можливо, у переддень Великодня спостерігатиметься зростання цін на 5%, — каже Олег Пендзин.

Традиційні сезонні коливання також торкнуться й борщового набору, переконаний експерт. Натомість не варто переживати, що ковбаси, сири та масло зростуть на 25–30%. Олег Пендзин вважає, що незначний ріст цін буде, але він не надто вдарить по гаманцях українців.

— Оскільки за останній рік доходи українців впали на 25%, то очікувати сильної маніпуляції цінами не варто.

Така ж ситуація буде і з молочними продуктами, і з м’ясом: очікуємо на зростання в межах 5–7%.

Натомість на алкоголь ціни не мають змінюватися взагалі. За словами експерта, все, що уже могло подорожчати у ціні, здорожчало ще місяць тому.

Раніше ми писали припущення експертів, якою буде економіка України у 2023 році та на що йтимуть усі кошти громадян: читай у матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!