Бюджет України 2026: Рада ухвалила проект у першому читанні

Верховна Рада ухвалила проект державного бюджету на 2026 рік у першому читанні. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк. Рішення отримало 256 голосів.

Зазначається, що далі уряд опрацює проект, а у середині листопада має відбутися голосування бюджету в другому читанні.

Пріоритетами, згідно з заявою прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, залишаються безпека, оборона та соціальна стійкість.

Ключові показники проекту бюджету на 2026 рік

Заплановані доходи бюджету на 2026 рік становлять 2 трлн 826 млрд гривень, що на 446,8 млрд гривень більше, ніж у 2025 році.

Видатки передбачаються на рівні 4,8 трлн гривень, що перевищує показники поточного року на 415 млрд гривень.

Прогнозований дефіцит бюджету має зменшитися до 18,4% ВВП, що на 3,9% менше, ніж у 2025 році. Україна також потребуватиме зовнішнього фінансування в розмірі 2,08 трлн гривень.

Основні напрями фінансування

Безпека та оборона

На оборону планується виділити 2,8 трлн гривень, що становить 27,2% ВВП.

Це фінансування буде спрямоване на грошове забезпечення військових, підтримку їхніх сімей, посилення протиповітряної оборони та виробництво власної зброї, зокрема дронів.

На саме виробництво зброї заплановано щонайменше 44,3 млрд гривень.

Соціальна сфера та освіта

Уряд значно збільшує фінансування соціальних програм. На пенсійне забезпечення передбачено 1 трлн 27 млрд гривень з урахуванням індексації пенсій.

На соціальну сферу, включно з допомогою для ВПО та осіб з інвалідністю, виділять 467,1 млрд гривень.

Також передбачається фінансування для підтримки демографічного розвитку, зокрема виплати при народженні дитини та допомога для догляду за немовлятами.

Сфера освіти отримає 265,4 млрд гривень. Планується поетапне підвищення зарплати педагогів на 50%, запровадження безкоштовного харчування для всіх школярів (1-11 класів) з жовтня 2026 року та подвоєння стипендій для студентів.

Охорона здоров’я та бізнес

На охорону здоров’я виділять 258 млрд гривень. Заплановано підвищення зарплат для лікарів первинної та екстреної допомоги до 35 тис. гривень.

Також продовжать діяти програми безоплатних ліків та “Чекап 40+”, на яку виділять 10 млрд гривень для комплексного обстеження громадян віком від 40 років.

Для підтримки бізнесу передбачено 41,5 млрд гривень, які підуть на програми “5-7-9%”, “єОселя”, а також на підтримку розробників оборонних технологій Brave1.

Контекст та майбутні сценарії

Згідно з Бюджетною декларацією на 2026-2028 роки, уряд розглядає два сценарії для військових видатків:

Припинення вогню: оборонні видатки становитимуть 1,817 трлн гривень. Продовження бойових дій: видатки зростуть до 2,6 трлн гривень.

Цьогорічні потреби України в обороні, як зазначала голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, становлять щонайменше 120 млрд доларів.

Раніше НАБУ та САП оприлюднили, скільки коштів вдалося повернути до державного бюджету завдяки їхній роботі.