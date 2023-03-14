Як проявляється весняний авітаміноз у дітей: симптоми та профілактика

Після зимової сплячки відновлюється не тільки природа, а й людський організм. Проте дуже часто з приходом весни з’являється і дефіцит вітамінів, який після холодної зими все ж прогресує.

Здебільшого діти найпершими відчувають вплив весняної нестачі вітамінів. Батьки, своєю чергою, намагаються годувати дитину тільки свіжими фруктами чи овочами. Але чи цей метод дійсно ефективний?

Вікна розібрались, що таке весняний авітаміноз та чим він загрожує здоров’ю дитини. Детальніше про це розповімо у матеріалі.

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Що таке весняний авітаміноз?

Простими словами авітаміноз — це дефіцит вітамінів в організмі. Весняний авітаміноз вражає людей з настанням тепла. Після виснажливого зимового періоду організму потрібні сили, а саме — вітаміни, щоб адаптуватися до нового сезону та більшої активності.

Те, що зазвичай трапляється з нами наприкінці зими та на початку весни, медики називають вітамінною недостатністю. Тобто людському організму бракує одного або кількох вітамінів, але все-таки їх певний мінімум є.

Як розпізнати весняний авітаміноз у дитини

Ознаки весняного авітамінозу залежать від того, чого саме бракує в організмі. Навіть нестача одного вітаміну може спричинити неприємні наслідки: порушення обміну речовин, виникнення хронічних захворювань.

Виявити дефіцит вітамінів у дитини можна за певними симптомами:

погіршення зору;

сухість шкіри, тріщини, свербіж, лущення;

захворювання слизових оболонок горла, рота, язика та губ;

проблеми з зубами та яснами;

порушення сну;

загострення хронічних захворювань;

зміна смакових уподобань.

Чому виникає весняний авітаміноз у дітей

Найчастіше причиною виникнення весняного авітамінозу є слабкий імунітет після перенесених за осінньо-зимовий період застудних чи вірусних захворювань. Дитячий організм витрачає вітамінні запаси для боротьби з хворобами, а через відсутність тепла і достатнього вживання вітамінів відбувається їх дефіцит.

Хоча взимку ми не припиняємо вживати овочі та фрукти, проте вони не містять багато вітамінів, оскільки останні руйнуються під час тривалого зберігання.

Наявний в організмі запас вітамінів зазвичай до весни витрачається, а кількість вітамінів, що надходять з продуктами, критично недостатня.

Також це пов’язано з тим, що дитячий організм постійно росте і розвивається, тож, на відміну від дорослого, потребує підвищеної кількості вітамінів і мінеральних речовин.

У чому його небезпека для дитини?

Дефіцит вітамінів в організмі дитини має свої наслідки. Насамперед небезпека полягає в тому, що якщо тривалий час в організм не надходить достатньо вітамінів, то вмикається режим економії. Простими словами, дитячий організм задовольняється невеликою кількістю вітамінів. Пізніше, коли вітамін починає надходити з їжею в достатній кількості, організм уже не в змозі його засвоювати в необхідному обсязі. Так розвивається хронічний авітаміноз, який з часом завдає істотної шкоди дитячому організму і проявляється у вигляді серйозних патологій.

Профілактика весняного дитячого авітамінозу

Попри все, запобігти розвитку авітамінозу все-таки можна. Ось кілька порад, які стануть тобі у пригоді.

Дотримуватись збалансованого харчування

Організувати дитині правильне харчування — одне з найважливіших завдань у цей період. Це допоможе нормалізувати рівень вітамінів в організмі дитини.

Уникати надмірних навантажень

Розумові та фізичні навантаження не мають бути надмірними. Потрібно дати дитині можливість відновитись після зимової неактивності. Прогулянки та більше свіжого весняного повітря допоможуть це зробити.

Вживати корисні напої

Заварюй дитині відвари з заморожених ягід та не забудь про компоти з сухофруктів.

Гарний настрій

Це надважливий компонент позитивного мислення та розвитку дитини.

Батькам потрібно пильнувати за здоров’ям своєї дитини, адже попри дефіцит вітамінів у дитячому організмі можуть виявитися серйозніші проблеми. Раніше Вікна розповідали про хвороби серця в дітей та важливість їх вчасної діагностики.