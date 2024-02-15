Безпрецедентний героїзм! Третя штурмова бригада підтвердила передислокацію в Авдіївку

Сьогодні, 15 лютого, 3 окрема штурмова бригада підтвердила передислокацію в Авдіївку. Така інформація з’явилася днями, а військові заявляли про значне підсилення. Розповідаємо детальніше, яка нині ситуація в Авдіївці та що розповіли у 3 ОШБр.

3 окрема штурмова бригада передислокована в Авдіївку: ситуація критична

На офіційних сторінках Третьої окремої штурмової бригади з’явилося підтвердження про передислокацію в Авдіївку. Бригаду скерували на підсилення українського війська в Авдіївці.

Ситуація в місті на момент заведення бригади — надзвичайно критична. Окремі батальйони 3-ї ОШБр провели рейд у захоплені ворогом райони Авдіївки, — написали в 3-й ОШБр.

На відрізку діяльності бригади зараз сім російських бригад.

Зараз також дивляться

Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових, і нових бригад, які заводить противник, — каже командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький.

За час перебування в Авдіївці, третя штурмова знищила дві російські бригади. Точні втрати особового складу та техніки повідомлять пізніше. Російські окупанти продовжують перекидати війська до Авдіївки. Ситуація нестабільна.

Дивись, як оцінює бої за Авдіївку голова ГУР Міноборони Кирило Буданов:

Раніше ми розповідали про знищення ВДК Цезар Куніков.

Фото: 3 ОШБр

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.