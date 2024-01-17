Атака шахедів на Одесу 17 січня: є потерпілі, евакуйовано 130 цивільних людей

Сьогодні вночі, 17 січня, російські окупанти вдарили шахедами по Одесі. Підрозділи ППО працювали майже три години. Унаслідок удару є постраждалі. Читай, що відомо про удари по Одесі та як тривала атака шахедів.

Атака шахедів на Одесу 17 січня 2024 — що відомо про удари

Дрони-камікадзе Shahed 131/136 заходили з акваторії Чорного моря на дуже низькій висоті. В Одеській області було збито 11 дронів. Більшість з них збивали на підльоті, тому уламки впали в море. Про це повідомили в Силах оборони Півдня України.

Уламками та вибуховою хвилею були пошкоджені багатоквартирні будинки та магазини, приватні автівки у Приморському районі. Троє людей зазнали поранень, їм надали медичну допомогу.

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Серед потерпілих — 62-річний чоловік з уламковим пораненням, 69-річна жінка, 29-річна жінка.

З пошкодженого будинку евакуювали 130 цивільних людей.

У ДСНС повідомили, що внаслідок російської атаки дронами на Одесу, в місті сталося загорання газової труби. Горіли припарковані поруч автомобілі, балкони на третьому та четвертому поверхах.

На місці працює мобільний пункт обігріву, психологи надали допомогу постраждалим.

Робота ППО в ніч проти 17 січня

У ніч на 17 січня 2024 російські окупанти завдали удару 20-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ та двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгогородської області в напрямку Харкова.

Повітряні Сили та Сили оборони знищили 19 безпілотників. ППО працювала у Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Одеській та Кіровоградській областях.

Раніше ми розповідали про збиття російського літака А-50.

Фото: Сили оборони Півдня України

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