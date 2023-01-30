І бізнес теж: кого можуть забронювати від мобілізації 2023

Кабінет Міністрів України ухвалив порядок бронювання військовозобов’язаних працівників від мобілізації, а також критерії для підприємств, за якими вони вважатимуться критично важливими для економіки. Кого можуть забронювати і в який спосіб — читай детально у матеріалі.
Про нововведення розповів представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Бізнес та інші органи можуть забронювати до 50% військовозобов’язаних працівників, які є критично важливими для функціонування підприємства чи виконання певних завдань.
Згідно з ухвалою, бронювання, які надавались працівникам раніше, будуть залишатися чинними впродовж року від дати видачі. Новий порядок бронювання має підписати прем’єр-міністр, після чого він буде опублікований на урядовому сайті й стане чинним.
Бронювання дає відстрочку від призову на військову службу.
Бронюванню від мобілізації підлягають військовозобов’язані, які працюють:
Підприємства, визнані критично важливими для функціонування економіки України, повинні відповідати таким критеріям:
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