Щодо F-16 питання вирішено! Буданов натякнув, коли чекати західні літаки в українському небі

Очікування та невідомість завжди лякали людей. Тому так багато українців прагнуть знати якомога більше деталей про хід перемовин із західними партнерами, від яких залежить чимало, а особливо — поставки зброї.

Зокрема це питання обговорюється під час дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу у форматі Рамштайн, які проводяться з квітня 2022 року. Також до зустрічей долучається і головний розвідник України.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов на полях саміту Рамштайн-19 поділився з журналісткою Тетяною Наконечною, коли в українському небі нарешті з’являться літаки F-16.

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Коли в Україні з’являться F-16

Щодо F-16 питання вирішено, це ж, я думаю, всі знають.

Як пояснив Кирило Буданов, під час зустрічі Рамштайн-19 вирішувались питання, що стосувались технічної складової, а також процесу передачі, готовності інфраструктури й обслуговування цих літаків.

Крім того, обговорювалась і підготовка льотного та аеродромного складу. Зі слів, начальника ГУР, ці питання вже вирішені, тому лишається тільки чекати на фінальний етап.

— Зачекайте, це вже швидко, це фінальний етап. Ви ж знаєте, що наші пілоти закінчують навчання, тож всі можуть вирахувати. Це не так вже і важко.

Я сподіваюся, що саме весною їх і побачать в небі.

Досі дивуєшся, чому ж усі так чекають на ці повітряні судна? Тоді читай, що розповів пілот F-16 про переваги та можливості цих літаків.

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