Штрафи від ТЦК: столиця — лідер в антирейтингу порушників

В Україні триває воєнний стан та мобілізація. Разом з тим, ТЦК продовжують відкривати провадження за порушення правил військового обліку в умовах воєнного стану. Нагадаємо, що за ухиляння від оновлення даних на військовозобовʼязану людину чекає штраф.

За останні шість місяців кількість таких справ збільшилася, а статистика показала кілька регіонів-лідерів у питаннях порушень правил військового обліку.

Детальніше про це читай далі у матеріалі.

Кількість штрафів від ТЦК збільшилася

За даними Опендатабот, у 2025 році збільшилася кількість штрафів від ТЦК: лише з квітня штрафів побільшало на 11 тисяч!

Від початку 2025 року загалом відкрили понад 20 тис. проваджень.

Окрім того, про новий “рекорд” свідчать дані з Чернігівської області: там відкрили аж вісім справ проти одного чоловіка — пʼять за квітень та ще три за червень.

Лідером за кількістю штрафів від ТЦК є Київ, де від початку 2025 зафіксували 3835 проваджень. Велика кількість проваджень зафіксована у Дніпропетровській (2984), Сумській (2464), Одеській (2438) та Харківській (2151) областях.

Зазначається, що найбільшу кількість проваджень відкрили у квітні цього року — понад пʼять тисяч.

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Варто зазначити, що майже всі провадження стосуються чоловіків: наразі на жінок відкрито лише 46 проваджень, що становить 0,16% від загальної кількості.

Найчастіше ТЦК відкривають провадження проти чоловіків віком від 25 до 45 років — 82%.

Де і як перевірити наявність штрафу від ТЦК та чому його можна отримати, ми пояснювали в нашому іншому матеріалі.

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