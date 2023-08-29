Війна в Україні

Висловити повагу, вшанувати пам’ять та зберегти її: як проводжають в останню путь вічних героїв України

Богдана Макалюк, редакторка сайту 29 Серпня 2023, 12:00
День пам'яті захисників України 2023: дата, коли вшановують пам'ять загиблих
Фото: Depositphotos

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