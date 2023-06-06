Допомога постраждалим від підриву Каховської ГЕС: куди звернутися

Унаслідок чергового терористичного акту Росії проти мирних українців була підірвана Каховська ГЕС. Через це до 80 населених пунктів може затопити.

Люди терміново евакуйовуються та рятують себе і тварин. Читай у матеріалі, яка є допомога постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Допомога постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС: евакуація, житло, допомога волонтерів

Евакуація

Щоб евакуюватися з Херсонської області, ти можеш звернутися до таких організацій:

Евакуація жителів Херсонської області від БФ Восток SOS.

Евакуація від Helping to leave . Дзвони 0931776458.

Евакуація з острову Корабел.

Евакуація із затоплених районів — 0989810051.

Евакуація та розміщення в гуманітарних центрах Херсона.

Евакуація дітей, дорослих і маломобільних українців від Save Ukraine . Дзвони 0800333129.

Евакуація людей з інвалідністю від FIGHT FOR RIGHT . Дзвони 0800306633.

Евакуаційні потяги від Укрзалізниці .

Житло та прихисток

Знайти тимчасове житло та прихисток можна за цими контактами:

Допомога з евакуацією та розміщенням від Херсонського хабу.

Допомога з тимчасовим прихистком від ГО ЖИВА.

Евакуація та розміщення в гуманітарних центрах Херсона.

Тимчасове розміщення в Києві — 0639040022.

Тимчасове розміщення в Бучі . Дзвони 0673331752, 0931706739.

Тимчасове розміщення в Кропивницькому . Дзвони 0730070078.

Штаб роботи з переселенцями, дзвони 0522305039.

Тимчасове розміщення в Одесі, дзвони 0674813828, 0676962932, 0679227714.

Допомога постраждалим у Дніпрі від БФ Помагаєм, дзвони 0686073018.

Читати на тему Черговий воєнний злочин! Наслідки підриву Каховської ГЕС та масштаб катастрофи Читай у нашому матеріалі про наслідки підриву Каховської ГЕС росіянами.

Додаткова інформація

Чат з волонтерами, які евакуюють людей.

Інформація , куди варто переміститися, якщо ти перебуваєш на небезпечній території.

Контакти Херсонської ОВА — 08000330951, 0914817845.

Уповноважений зі зниклих безвісти — 0800339247.

Порятунок тварин — 0509433635, 0963488070.

Допомога з евакуацією тварин від UAnimal s , дзвони 0688104876.

Під час евакуації слід узяти з собою всі документи, їхні копії, цінні речі. Слід мати з собою готівку та гроші на картках. Забери дублікати ключів від квартири та авто.

Також візьми одяг для себе та родини на кілька днів. Не забудь про засоби гігієни, аптечку. Візьми все необхідне для тварин. Якщо немає змоги забрати їх з собою, попроси про це організацію Uanimals або інших волонтерів, не дай тваринам загинути.

Раніше ми розповідали про реакцію України та світу на підрив Каховської ГЕС.

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Фото: Миколаївська ОДА