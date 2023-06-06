Допомога постраждалим від підриву Каховської ГЕС: куди звернутися

Унаслідок чергового терористичного акту Росії проти мирних українців була підірвана Каховська ГЕС. Через це до 80 населених пунктів може затопити.
Люди терміново евакуйовуються та рятують себе і тварин. Читай у матеріалі, яка є допомога постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС.
Щоб евакуюватися з Херсонської області, ти можеш звернутися до таких організацій:
Знайти тимчасове житло та прихисток можна за цими контактами:
Під час евакуації слід узяти з собою всі документи, їхні копії, цінні речі. Слід мати з собою готівку та гроші на картках. Забери дублікати ключів від квартири та авто.
Також візьми одяг для себе та родини на кілька днів. Не забудь про засоби гігієни, аптечку. Візьми все необхідне для тварин. Якщо немає змоги забрати їх з собою, попроси про це організацію Uanimals або інших волонтерів, не дай тваринам загинути.
Раніше ми розповідали про реакцію України та світу на підрив Каховської ГЕС.
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Фото: Миколаївська ОДА