Дрон‑перехоплювач шахедів: що це за розробка та як себе показала

В Україні розробили дрон-перехоплювач Шахедів. Такі дрони вже ефективно продемонстрували свою роботу та збивають ворожі цілі під час атак. Читай у матеріалі, що відомо про дрон-перехоплювач Шахедів.

Розробка нових дронів: що відомо

Під час офіційного представлення нового міністра оборони України Володимир Зеленський наголосив на головному завданні оборонного відомства та всіх пов’язаних структур.

Він зазначив, що вже цього тижня мають бути завершені всі необхідні контракти на закупівлю дронів-перехоплювачів. Частина домовленостей уже оформлена, решта — на фінальному етапі. Це — пріоритетне завдання.

Президент підкреслив, що нині українські сили щодня успішно перехоплюють ворожі Шахеди, проте цього недостатньо — таких випадків має бути значно більше.

Дрон-перехоплювач Шахедів: що відомо

Щоб протистояти загрозі ударних дронів, треба впроваджувати сучасні інженерні рішення. Одне з таких — розробка високошвидкісних FPV-дронів-перехоплювачів. Команда miltech-проекту ODIN створила та вже протестувала інноваційний дрон ODIN Win_Hit, який успішно знищує Shaheed-136 у повітрі.

Основні характеристики ODIN Win_Hit:

крейсерська швидкість: 200-220 км/год

максимальна атакувальна швидкість: до 300 км/год

тривалість польоту: до 10 хв

висота застосування: від 100-5000 м

запуск: вручну, із наземної установки або повітряної платформи

Ударна група Night ODIN Crew, яка складається з учасників цього проекту, вже успішно знищувала дрони Shaheed-136 та Гербер у небі над центральною Україною. Випробування тривають у співпраці з підрозділами ППО, Сухопутних військ та БпС для подальшого вдосконалення технології та масштабного впровадження на фронті.

Першу серію зі 100 таких дронів уже завершують виготовляти — за фінансової підтримки самих розробників і системних благодійників, зокрема з аграрного сектору.

Україна розробила вже багато різних дронів, зокрема ми розповідали про характеристики БпЛА Poseidon.

Фото: miltech-проекту ODIN

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