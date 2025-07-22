Для тебе Війна в Україні

Дрон‑перехоплювач шахедів: що це за розробка та як себе показала

Богдана Макалюк, журналістка сайту 22 Липня 2025, 12:30
Дрон‑перехоплювач шахедів

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