Електронний кабінет призовника: чи обов’язково в ньому реєструватись, коли і як це зробити

Вже влітку в Україні запрацює новий електронний сервіс: для кожного військовозобов’язаного буде заведений електронний кабінет. Чи обов’язково реєструватись у ньому та де його знайти — читай у нашому матеріалі.
Юридичною передумовою створення нового електронного сервісу для військовозобов’язаних став закон, який 2 квітня 2024 року підписав президент України Володимир Зеленський. Про це офіційно повідомив сайт Верховної Ради.
Сервіс поки не відкритий для загалу, та вже протягом найближчих місяців військовозобов’язані зможуть ним скористатися: зайти у власний кабінет та уточнити свої персональні дані.
Юридичною підставою для створення електронного сервісу став законопроект №10062 щодо цифровізації армії. Документ передбачає запуск повноцінного електронного військового обліку в Україні, зокрема й електронного кабінету призовника.
Е-кабінет створять на кожного військовозобов’язаного, навіть на тих, хто не планує або в силу якихось причин не може скористатися ним.
Реєстрація в електронному кабінеті призовника є абсолютно добровільною справою.
Реєстрація в електронному кабінеті призовника є абсолютно добровільною справою.
Хоча сенс скористатися кабінетом є: сервіс дозволяє актуалізувати свої дані без походу до ТЦК та СП чи ЦНАП, і не потрібно відстоювати черги та включатися в бюрократичні процедури.
Тим паче, що для перереєстрації визначений обмежений термін: військовозобов’язані та резервісти мають з’явитися для уточнення даних протягом 60 днів з дня набуття чинності нового закону про мобілізацію.
Електронний кабінет військовозобов’язаного має запрацювати до 17 червня.
Електронний кабінет військовозобов’язаного має запрацювати до 17 червня.
Пропозиція розсилати повістки призовникам в електронний кабінет на етапі обговорення законопроекту по мобілізацію дійсно була, але вона не була підтримана народними депутатами, і пропозиції не прийняли.
В електронні кабінети повістки розсилати не будуть.
В електронні кабінети повістки розсилати не будуть.
Раніше ми розповідали, що змінить новий законопроект про мобілізацію і які покарання передбачені для тих, хто вчасно не оновить свої дані.
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