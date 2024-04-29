Електронний кабінет призовника: чи обов’язково в ньому реєструватись, коли і як це зробити

Вже влітку в Україні запрацює новий електронний сервіс: для кожного військовозобов’язаного буде заведений електронний кабінет. Чи обов’язково реєструватись у ньому та де його знайти — читай у нашому матеріалі.

Електронний кабінет призовника: що це таке

Юридичною передумовою створення нового електронного сервісу для військовозобов’язаних став закон, який 2 квітня 2024 року підписав президент України Володимир Зеленський. Про це офіційно повідомив сайт Верховної Ради.

Сервіс поки не відкритий для загалу, та вже протягом найближчих місяців військовозобов’язані зможуть ним скористатися: зайти у власний кабінет та уточнити свої персональні дані.

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Юридичною підставою для створення електронного сервісу став законопроект №10062 щодо цифровізації армії. Документ передбачає запуск повноцінного електронного військового обліку в Україні, зокрема й електронного кабінету призовника.

Як працюватиме е-сервіс для військовозобов’язаних

Е-кабінет створять на кожного військовозобов’язаного, навіть на тих, хто не планує або в силу якихось причин не може скористатися ним.

Реєстрація в електронному кабінеті призовника є абсолютно добровільною справою.

Хоча сенс скористатися кабінетом є: сервіс дозволяє актуалізувати свої дані без походу до ТЦК та СП чи ЦНАП, і не потрібно відстоювати черги та включатися в бюрократичні процедури.

Тим паче, що для перереєстрації визначений обмежений термін: військовозобов’язані та резервісти мають з’явитися для уточнення даних протягом 60 днів з дня набуття чинності нового закону про мобілізацію.

Електронний кабінет військовозобов’язаного має запрацювати до 17 червня.

Як зареєструватися в електронному кабінеті призовника

Зайти у свій кабінет з будь-якого пристрою. Авторизуватися в електронному кабінеті призовника через BankID або Дія.Підпис. База даних цих сервісів автоматично підтягне в електронний кабінет всі потрібні дані: ім’я, прізвище, місце прописки, дату народження, сімейний стан, відомості про членів сім’ї, відомості про освіту тощо. Перевірити власні дані в реєстрі — чи відповідають вони дійсності та зрозуміти, яка саме інформація про тебе відома державі. Якщо є потреба, внести додатково або уточнити відомості про себе в електронному вигляді.

Читати на тему Зеленський підписав закон про мобілізацію: що нового передбачається для військових та призовників Розповідаємо про основні положення закону про мобілізацію.

Чи будуть розсилати повістки в кабінети призовника

Пропозиція розсилати повістки призовникам в електронний кабінет на етапі обговорення законопроекту по мобілізацію дійсно була, але вона не була підтримана народними депутатами, і пропозиції не прийняли.

В електронні кабінети повістки розсилати не будуть.

Раніше ми розповідали, що змінить новий законопроект про мобілізацію і які покарання передбачені для тих, хто вчасно не оновить свої дані.

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