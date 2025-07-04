Місто стало червоно-чорним… Обстріл Києва очима Ліберових

Фотографи Костянтин та Влада Ліберові поділилися своїми враженнями від пекельної ночі у Києві. Вирішили звернутися англійською мовою, щоб нагадати людям з інших країн: війна триває. Ба більше, вона стає дедалі кривавішою.

Фотографи Ліберові про обстріл Києва

— Я не пам’ятаю жахливішої ночі в Києві, ніж ця. Щойно почалася повітряна тривога, я поїхав до однієї зі станцій метро. І побачив сцену, якої не бачив з 2022 року: сотні людей ховалися на станції від ракет та безпілотників Шахед, — починає фотограф свою розповідь про ніч.

Діти, тварини спали прямо на підлозі. Війна, яка стала буденністю.

Близько першої години ночі вони попрямували до місця першого удару, але не встигли, бо опинилися в районі, по якому влучали Шахед та балістика.

— Буквально один за одним. Навколо мене — звичайні житлові багатоквартирні будинки. Я наткнувся на один з них і побачив у коридорі переляканих людей. Їхні будинки були прямо в епіцентрі удару.

Часу дістатися укриття чи підвалу не було, тож довелося сидіть просто в коридорі першого поверху, здригаючись від вибухів.

— Коли все нарешті трохи затихло, на вулиці мене чекало пекло. Справжнє пекло.

Здавалося, що все місто стало червоно-чорним. Київ палав, оповитий димом. Було важко дихати — у повітрі тхнуло гаром.

На той момент атака тривала, а служби порятунку вже поспішали на місця влучань. Небо над Києвом стало чорним від диму.

Лише одна ніч у моєму місті. Я пишу це англійською для нашої великої міжнародної аудиторії: нас вбивають. Війна триває — вона не стала ні легшою, ні кращою.

— Вона стала набагато гіршою. І нам більше нікуди йти. Україна — наш дім, і ми не хочемо іншого, — підсумовують Ліберові.

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