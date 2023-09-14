Успішно просуваємось! Ганна Маляр повідомила про досягнення на Бахмутському напрямку

Українські захисники крок за кроком повертають прапор свободи на рідні території. Бої ще тривають, але як повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, ЗСУ мають успіх на Бахмутському напрямку.

Як зазначила посадовиця, українські військові просуваються вперед. Також за словами Ганни Маляр, на північному флангу ворог намагається відбити втрачені позиції.

А ось щодо південного флангу, то українські захисники успішно просуваються, як стверджує заступниця міністра оборони України.

Зараз також дивляться

Також Ганна Маляр додала, що для українців є гарні новини й в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки.

Основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки. І в нас там гарні новини.

Згодом Ганна Маляр відредагувала публікацію. Спершу посадовиця заявляла про відновлення контролю над Андріївкою, але згодом прибрала слова про це й натомість додала, що ситуація дуже складна і мінлива.

3-тя окрема штурмова бригада повідомляє, що заява про взяття Андріївки є хибною та передчасною.

Наразі тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки.

Наші захисники продовжують сумлінно виконувати свою роботу. А щоб зрозуміти, наскільки висока ціна звільнених територій та якої тяжкості тривають щоденні бої, читай репортаж з нещодавно звільненого селища Макарівка Волноваського району Донецької області.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.