Війна в Україні

Успішно просуваємось! Ганна Маляр повідомила про досягнення на Бахмутському напрямку

Даніела Долотова, редакторка сайту 14 Вересня 2023, 16:30
Андріївка
Фото: Facebook

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