Війна в Україні

В Україні створюють бригаду Гарт для прикордонників у складі Гвардії Наступу: подробиці

Вікторія Мельник, журналістка сайту 30 Квітня 2024, 10:30
бригада гарт
Фото: Facebook

Більше новин
українська зброя
Бронемашини, міномети та снаряди: що виготовляють на українських оборонних підприємствах під час війни
Інтерактивна карта тривог в Україні
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
як дізнатися свій страховий стаж
Як перевірити страховий стаж самостійно: в кілька кліків та онлайн
обмежено придатний
Обмежено придатних більше не буде? Як тепер будуть визначати, чи може людина нести службу у війську
Дивитись більше

Матеріали по темі

Інтерактивна карта тривог в Україні
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
обмежено придатний
Обмежено придатних більше не буде? Як тепер будуть визначати, чи може людина нести службу у війську
як отримати посвідчення волонтера
Офіційне підтвердження: як отримати посвідчення волонтера та хто його видає
Як прописати дитину через Дію
Як прописати дитину через Дію: покрокова інструкція для батьків

Відео
0:06:03
обмежено придатний

Обмежено придатних більше не буде? Як тепер будуть визначати, чи може людина нести службу у війську
0:04:23
Росіяни здають власні позиції: як працюють Січеславські десантники
Закінчився черговий полк росіян. Десантники показали відпрацювання по ворожій техніці
0:09:33
Як навчитися на оператора БпЛА: що потрібно знати
Керувати дронами зможе кожен: що потрібно знати про навички та навчання у центрах підготовки
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 1 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:02:27
Благодатне
Під завалами залишилося все життя… Як живе раніше заможне фермерське село Благодатне
0:04:58
Військові втрачають надію на повернення: чи буде демобілізація
Військові хронічно виснажені. Як питання демобілізації розглядають командири та родичі захисників
0:14:36
ЗСУ недоотримали харчування: які постачальники підвели військо
ЗСУ недоотримали харчування: які постачальники навмисно лишили військо без продуктів
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 30 квітня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:33
цивільні у полоні
Шукала сина серед мертвих, а потім отримала лист з полону. Скільки цивільних РФ утримує у заручниках
0:03:20
Європейська олімпіада з математики
Ушосте забрали золото! Українки перемогли на Європейській олімпіаді з математики
Більше відео
Які пільги має дружина учасника бойових дій у 2024 році: що відомо
Читати далі
Які пільги має дружина учасника бойових дій: як ними скористатися
як написати резюме
Читати далі
Кілька простих правил — і тебе візьмуть на роботу. Розповідаємо, як написати вдале резюме

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь