В Україні створюють бригаду Гарт для прикордонників у складі Гвардії Наступу: подробиці

30 квітня Україна відзначає День прикордонника. За час повномасштабного вторгнення працівники Державної прикордонної служби пішли захищати кордони нашої країни буквально — зі зброєю і проти ворога.

І дедалі більше з них формували окремі бригади. В день професійного свята міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив про створення одинадцятої бригади у складі Гвардії Наступу та третьої бригади у складі Держприкордонслужби.

Що відомо про створення бригади Гарт, розповідаємо далі у матеріалі.

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30 квітня Ігор Клименко оголосив про створення бригади Гарт.

Це одинадцята бригада у складі Гвардії Наступу та третя бойова бригада у складі Державної прикордонної служби. Бійці Гарту уже підсилюють Сили оборони на східних рубежах нашої країни.

Символічно саме сьогодні оголосити про створення третьої бойової бригади Держприкордонслужби — Гарт, бійці якої вже підсилюють Сили оборони на східних рубежах, — написав Ігор Клименко.

— Оборона острова Зміїний, Маріуполя, битва за Київ, звільнення від окупантів Півночі та Харківщини — лише частина героїчного спротиву, який триває і досі. Це непростий, але достойний шлях, який веде нас до мети — виходу на кордони 1991 року. До безпечної та мирної України, — додав міністр МВС.

Він також додав, що до Гвардії Наступу вже входять бригади прикордонників Сталевий кордон та Помста.

Зазначається, що прикордонники відважно проявили себе в боях у 2014 році й дотепер прикордонні загони та сформовані бойові бригади Гвардії Наступу Сталевий кордон і Помста продовжують бити ворога, демонструючи неабияку міць та витримку.

Привітання з Днем прикордонника та історію цього свята можеш знайти в нашому іншому матеріалі.

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