Війна в Україні

Карта бойових дій 1 травня 2025: локальні успіхи ЗСУ на Курському та Торецькому напрямках

Марія Дзюба, редакторка сайту 01 Травня 2025, 10:45
Карта бойових дій 1 травня 2025: локальні успіхи ЗСУ на Курському та Торецькому напрямках
Фото Генеральний штаб ЗСУ
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