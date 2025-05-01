Карта бойових дій 1 травня 2025: локальні успіхи ЗСУ на Курському та Торецькому напрямках

1163 доба війни: попри тиск ворога, українські захисники стійко тримають оборону, завдаючи окупантам втрат.

Про оперативну ситуацію на 1 травня 2025 року, ключові бої та аналіз ISW і Генштабу — читай далі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що 30 квітня Сполучені Штати та Україна підписали двосторонню угоду про економічне партнерство.

Водночас, Росія продовжує вимагати повної капітуляції України, видаючи це за єдину умову для “миру”, водночас завищуючи власну військову міць

Кремль активно працює над припиненням західної допомоги Україні.

Попри заяви про готовність до “дипломатії”, РФ відкидає будь-які пропозиції щодо перемир’я.

ISW також вказує на сприйняття Росією оборонного посилення Європи як загрози.Паралельно фіксується поглиблення військової співпраці між Північною Кореєю та Росією.

Щодо змін на фронті, ISW підтверджує просування українських військ у Курській області та поблизу Торецька, а також просування російських сил біля Лимана та Торецька.

Оперативна ситуація в Україні станом на 1 травня 2025 року

Генштаб повідомляє, що протягом минулої доби зафіксовано 196 бойових зіткнень.

Противник завдав один ракетний удар (використано 1 ракету) та здійснив 92 авіаційних удари, скинувши 139 КАБів. Також зафіксовано 5900 обстрілів, з яких 145 — з РСЗВ, та застосовано 2677 дронів-камікадзе.

Авіаудари завдавалися по районах населених пунктів Михайлівське, Мала Рибиця, Проходи, Миропільське, Новодмитрівка, Угроїди Сумської області; Русин Яр, Малинівка, Гродівка, Миролюбівка, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ, Новопіль, Русин Яр, Зоря, Олександро-Калинове, Нова Полтавка, Зелений Кут, Ялта, Іванівка, Гродівка, Миролюбівка, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ Донецької області; Гуляйполе Запорізької області; Томарине Херсонської області.

Наші авіація, ракетні війська та артилерія уразили дев’ять районів зосередження особового складу та техніки, один засіб ППО, одну артилерійську систему та три пункти управління окупантів.

Ситуація за напрямками:

Харківський: ворог двічі намагався прорвати оборону біля Вовчанська.

Куп’янський: відбулося шість атак в бік Петропавлівки, Глушківки, Новоосинового та Загризового.

Лиманський: противник атакував 36 разів у районах Новосергіївки, Надії, Твердохлібового, Рідкодуба, Нового, Нового Миру, Зеленої Долини, Колодязів та в напрямку Новомихайлівки, Греківки.

Сіверський: успішно зупинено дві атаки поблизу Верхньокам’янського.

Краматорський: зафіксовано шість атак окупантів біля Білої Гори, Андріївки та Часового Яру.

Торецький: ворог здійснив десять атак у районах Дружби, Дачного, Диліївки та Торецька.

Покровський: відбито 85 штурмових дій агресора біля Старої Миколаївки, Калинового, Єлизаветівки, Лисівки, Котлиного, Променя, Даченського, Надіївки, Новоолександрівки, Котлярівки, Троїцького, Богданівки, Андріївки та в напрямку Зорі, Малинівки, Миролюбівки, Гнатівки, Олександрополя, Покровська, Новосергіївки, Нової Полтавки.

Новопавлівський: Відбулося 16 атак противника в районах Костянтинополя, Привільного, Вільного Поля та в бік Одрадного, Шевченко і Багатиря.

Гуляйпільський: Бойових зіткнень не зафіксовано.

Оріхівський: окупанти п’ять разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Степового, Лобкового та Кам’янського.

Придніпровський: успішно зупинено одну ворожу атаку.

Волинський та Поліський: ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Курська область: Зафіксовано 21 бойове зіткнення, ворог завдав 13 авіаударів (скинуто 16 КАБів) та здійснив 266 обстрілів (5 – з РСЗВ).

Загалом, втрати ворога на 1 травня 2025 року становлять 1230 осіб.

Також українські воїни знешкодили: 3 танки, 11 ББМ, 45 артсистем, 1 РСЗВ, 2 засоби ППО, 112 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 139 автомобілів.

Карта бойових дій 1 травня

Карта бойових дій 1 травня 2025: локальні успіхи ЗСУ на Курському та Торецькому напрямках / 13 Фотографій

Ми також розповідали, що росіяни накопичують сили для удару на Харківщині.

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