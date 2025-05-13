Карта бойових дій 13 травня 2025: просування ЗСУ на Торецькому напрямку, спроби РФ зірвати переговори

1175-та доба повномасштабного вторгнення: попри інтенсивний тиск ворога на багатьох ділянках фронту, українські захисники демонструють незламну стійкість, завдаючи окупаційним військам відчутних втрат.

Про оперативну ситуацію станом на 13 травня 2025 року, ключові бої та зведення Генерального штабу Збройних Сил України — далі в тексті.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські чиновники, ймовірно, намагаються вплинути на президента Росії Володимира Путіна, щоб той відхилив запрошення президента України Володимира Зеленського щодо зустрічі 15 травня у Стамбулі для переговорів про припинення вогню.

Крім того, ISW зазначає, що розгортання Росією переважно церемоніального полку Федеральної служби безпеки (ФСБ) на передовій у Донецькій області може бути спробою залякування та демонстрації очікуваного швидкого просування російських військ.

Щодо змін на лінії фронту, ISW підтверджує нещодавнє просування українських військ на Торецькому напрямку.

Водночас аналітики також фіксують просування російських сил на Торецькому, Покровському та Новопавлівському напрямках.

Оперативна ситуація в Україні станом на 13 травня 2025 року

Генштаб повідомляє, що протягом минулої доби зафіксовано 166 бойових зіткнень.

Противник завдав 78 авіаційних ударів, скинувши 141 керовану авіаційну бомбу. Також зафіксовано понад 5400 обстрілів, з яких 103 — з реактивних систем залпового вогню, та застосовано 3058 дронів-камікадзе.

Авіаудари завдавалися по районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Чумакове, Зінове, Білогалиця Сумської області; Дворічна Харківської області; Стара Миколаївка, Маяк, Шевченко Перше, Удачне, Новомиколаївка, Полтавка, Покровськ, Іллінівка, Сухий Яр, Олексіївка, Одрадне, Воскресенка Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе, Високе, Павлівка, Новояковлівка Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Наші авіація, ракетні війська та артилерія уразили 12 районів зосередження особового складу та техніки, три артилерійські засоби, два вузли зв’язку та ще три інші важливі об’єкти російських загарбників.

Ситуація за напрямками:

Харківський: наші війська відбили сім атак противника в районах Вовчанська та Красного Першого.

Куп’янський: минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Піщаного, Глушківки та Новоосинового.

Лиманський: ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед у бік населених пунктів Зелений Гай, Греківка, Рідкодуб, Торське, Колодязі, Зелена Долина, Надія, Липове, Новомихайлівка, Ямполівка та в напрямку Ольгівки.

Сіверський: українські воїни минулої доби відбили шість ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та в районі Білогорівки.

Краматорський: зафіксовано чотири боєзіткнення поблизу Васюківки, Часового Яру та в напрямку Білої Гори і Предтечиного.

Торецький: ворог здійснив дев’ять атак у районах Диліївки, Петрівки та Торецька. Покровський: наші захисники зупинили 60 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Нова Полтавка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, Стара Миколаївка, Малинівка, Єлизаветівка, Попів Яр, Новомиколаївка, Муравка, Олексіївка.

Новопавлівський: Сили оборони відбили 24 атаки противника поблизу Костянтинополя, Багатиря, Зеленого Поля, Новосілок та в напрямку Шевченко. Гуляйпільський: противник наступальних дій не проводив.

Оріхівський: сьогодні ворог проводив шість атак в районах Малої Токмачки, Малих Щербаків та в бік Павлівки. Успіху не мав.

Придніпровський: агресор провів чотири марні спроби просування до позицій наших захисників. Курський: минулої доби відбулося дев’ять бойових зіткнень різної інтенсивності.

Крім цього, ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 20 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 254 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

Волинський та Поліський: ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом, втрати ворога за минулу добу становлять 1070 осіб.

Також українські воїни знешкодили: два танки, 14 бойових броньованих машин, 62 артилерійські системи, 100 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 138 автомобілів та одну важку вогнеметну систему окупантів.

Карта бойових дій 13 травня

Карта бойових дій 13 травня 2025: просування ЗСУ на Торецькому напрямку, спроби РФ зірвати переговори / 13 Фотографій

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