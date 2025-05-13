Війна в Україні

Карта бойових дій 13 травня 2025: просування ЗСУ на Торецькому напрямку, спроби РФ зірвати переговори

Марія Дзюба, редакторка сайту 13 Травня 2025, 10:30
Карта бойових дій 13 травня 2025: просування ЗСУ на Торецькому напрямку, спроби РФ зірвати переговори
Фото Генеральний штаб ЗСУ
Збиття літака MH17
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Карта бойових дій 13 травня 2025: просування ЗСУ на Торецькому напрямку, спроби РФ зірвати переговори
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