Війна в Україні

Мобілізація поліцейських 2024: що передбачає законопроект №10449 і кого ще можуть призвати

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 31 Січня 2024, 19:20
Мобілізація поліцейських 2024: що передбачає законопроект №10449
Фото: Нацполіція

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