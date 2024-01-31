Мобілізація поліцейських 2024: що передбачає законопроект №10449 і кого ще можуть призвати

До Верховної Ради України Кабмін подав законопроект №10449, в якому передбачено, що поліцейських зможуть призивати за мобілізацією. Поки законопроект не ухвалили, але ми розповімо детальніше, які зміни можуть відбутися і яких ще державних службовців можуть призивати.

Мобілізація поліцейських 2024: що передбачає законопроект №10449

Прес-служба Міністерства оборони України опублікувала повідомлення, в якому пояснюється, кого зможуть мобілізувати у випадку ухвалення законопроекту №10449.

За ним, права на відстрочку від призову більше не матимуть:

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працівники Бюро економічної безпеки (БЕБ),

Державного бюро розслідувань (ДБР),

Національного антикорупційного бюро (НАБУ),

Державної виконавчої служби,

Національної поліції України,

прокуратури,

Служби судової охорони,

патронатної служби.

Державні службовці бронюватимуться, як всі інші — категорія Б та В — 50% від військовозобов’язаних в конкретному органі.

Бронь від мобілізації матимуть голови міських і селищних рад, а також територіальних громад. Військовозобов’язані, що працюють на посадах в органах місцевого самоврядування, також бронюватимуться за принципом 50% від військовозобов’язаних у конкретному органі.

У разі ухвалення законопроекту №10449, поліцейські підлягатимуть призову. Водночас законопроект передбачає надання повноважень Національній поліції України у заходах мобілізації — залучення до рекрутингу на військову службу центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості та центрів рекрутингу.

Крім цього, працівники поліції зможуть інформувати чоловіків призовного віку про потребу відвідати ТЦК, допомагати працівникам ТЦК та СП доставляти призовників у центри комплектування.

Раніше ми розповідали, чи мобілізують людей з третьою групою інвалідності.

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