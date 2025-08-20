Новий дрон з LTE‑зв’язком: напівкитайский шпигун, нападник і обман для ППО

Росія розширює та вдосконалює свій вбивчий арсенал. Нещодавно вона почала випробовувати та використовувати новий тип безпілотника, який працює через LTE-зв’язок і може керуватися віддалено.

Що відомо про новий російський дрон з LTE-зв’язком, і які додаткові ризики для армії та мирного населення він несе — читай у матеріалі.

Новий російський дрон з LTE-зв’язком: характеристики

ГУР МО України, посилаючись на портал War&Sanctions опублікувало зображення 3D-моделі та опис компонентів нового дрона росіян з LTE-зв’язком, який усе частіше з’являється на різних ділянках фронту.

Новий БпЛА може виконувати одразу кілька завдань: вести розвідку, завдавати ударів або бути хибною ціллю, щоб перевантажувати українську систему ППО.

Дрон обладнаний камерою та двома LTE-модемами, завдяки яким він може передавати відео в реальному часі чи в записі через мобільні мережі, а також отримувати від оператора команди для зміни маршруту.

Ударний варіант безпілотника завдяки LTE-зв’язку та дистанційному керуванню може бути наведений на ціль за принципом FPV.

За формою новий дрон з LTE-зв’язком нагадує Shahed-131 (Герань-1), він також має корпус із дельта-крилом, але сам дрон за розміром трохи менший.

Для навігації у ньому використовується стійка до перешкод система супутникового позиціонування з чотирма антенами та китайськими модулями Allystar.

За даними розвідки, близько половини комплектуючих цього безпілотника походять з Китаю — це модулі зв’язку, мінікомп’ютер, регулятор живлення та кварцовий генератор.

Двигун DLE розташований у носовій частині, і це робить дрон більш схожим на баражуючий боєприпас Італмас від російської компанії Zala Group.

