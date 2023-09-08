Обмежено придатний у воєнний час: що означає термін та які умови служби

Непридатність та обмежена придатність до військової служби — це питання, яке цікавить багатьох українців. Особливо — молодь. Що означають ці терміни, як вони визначаються та які наслідки вони мають у сьогоднішніх реаліях — читай в матеріалі.

Обмежено придатний у воєнний час Україна — значення

Українські чоловіки від 18 до 60 років можуть отримати повістки від територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військкоматів), які далі направляють їх на проходження обстеження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Якщо після обстеження комісія визнає чоловіка повністю непридатним до військової служби, його можуть не мобілізовувати навіть в умовах війни. Однак особи з обмеженою придатністю все ще можуть служити в армії під час воєнного стану.

Зараз також дивляться

Обмежено придатний у воєнний час

Обмежена придатність означає, що особа не може виконувати військову службу у мирний період, проте це не дає підстави для відстрочки у разі воєнного стану.

Тобто, це непридатність у мирний час, проте це не означає, що військовозобов’язаний відстрочений від служби в армії.

Особи з обмеженою придатністю можуть служити в умовах воєнного стану, тому їх все ж можуть мобілізувати. Усім відомо, що у мирний час є доволі широкий список хвороб, які роблять людину непридатною до служби. Проте в умовах воєнного стану цей список доволі сильно звужується.

Обмежено придатний у воєнний час: що означає та чи можуть все ж мобілізувати

За словами адвокатки Яни Меюс, обмежена придатність для несення служби в ЗСУ не є підставою для відстрочки від мобілізації чи звільнення з військової служби у 2023 році, але деякі особливості цей статус має.

Зокрема, оновлений перелік хвороб передбачає формулювання обмежена придатність чи придатність визначається індивідуально, тому у воєнний час ВЛК ухвалює постанову придатний до військової служби у всіх таких випадках, окрім ст. 2-в, 4-в, 5-B, 13-B, 14-B, 17-B, 21-B, 22-B. У разі незгоди з висновком військово-лікарської комісії, її рішення можна оскаржити в комісії вищого рівня або суді.

Обмежено придатний у воєнний час: що це означає та де можна служити

За словами експерта, відповідно до наказу Міноборони N°402, обмежено придатні не можуть служити у:

десантних військах;

плавскладі флоту;

морській піхоті;

спецспорудах.

Але можуть служити в:

частинах або підрозділах забезпечення;

військкоматах (ТЦК та СП);

установах, організаціях, навчальних закладах.

Дізнатися ступінь придатності до військової служби можна в наказі Міноборони N° 402.

Раніше ми розповідали про законопроект №8169, який дозволяє звільнення військових у запас після проходження ВЛК.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.