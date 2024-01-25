Нічна атака у дві хвилі: наслідки вибухів в Одесі 25 січня

У ніч на 25 січня 2024 року під ударами російських безпілотників опинилися південні регіони. Основний удар ворог спрямував на Одесу, за ніч було здійснено дві атаки, повідомив голова одеської ОВА Олег Кіпер.

Ми розповімо, що відомо про вибухи в Одесі 25 січня 2024 та які є наслідки.

Одеса вибухи сьогодні 25 січня 2024: що відомо

Олег Кіпер розповів, що, попри результативну і плідну роботу ППО із відбиття ворожих атак, на жаль, в Одесі є влучання в промисловий об’єкт, пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури.

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У Силах оборони Півдня повідомляють, що вночі ворог атакував двома хвилями південні регіони за допомогою БпЛА типу Shahed-131/136. Основний удар був зосереджений на Одесу, шестеро людей отримали поранення.

11 дронів-камікадзе Силам протиповітряної оборони вдалось збити: десять на Одещині, один на Миколаївщині.

— На жаль, збиті дрони за інерційною траєкторією долітали до житлових кварталів. Один з них, влучивши у частково заселену багатоповерхову новобудову в Хаджибейському районі Одеси, спричинив пожежу. Пошкоджено кілька квартир, одна людина дістала опіки, її госпіталізували.

Ще один уражений дрон у падінні пробив дах двоповерхової житлової будівлі в Приморському районі міста. У цьому ж житловому кварталі впав ще один БпЛА, поруч із пошкодженим під час попередньої атаки багатоквартирним будинком. Вибухова хвиля завдала багато пошкоджень скління навколишніх будинків, вщент вигорів запаркований у дворі автомобіль, ще декілька побито.

Чотири людини дістали поранення, їм надано допомогу на місці, лікуються амбулаторно. Одного з постраждалих рятувальники деблокували з-під завалів, — йдеться у повідомленні.

Також вказано, що було і влучання. Ворог поцілив у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі Одеси. Спалахнула потужна пожежа через велику кількість легкозаймистих речовин.

Чоловіка, що поруч проїжджав на велосипеді, ударною хвилею скинуло на землю, він отримав поранення уламками різних предметів, що розліталися від вибуху. Йому надали медичну допомогу, він лікується амбулаторно.

Вибухи в Одесі сьогодні: фото

Нічна атака у дві хвилі: наслідки вибухів в Одесі 25 січня / 3 Фотографії

Останніми днями ворог посилив обстріли Харкова. Раніше ми розповідали про наслідки вечірнього обстрілу 23 січня 2024.

Фото: Олег Кіпер

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