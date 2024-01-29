Претензії на Закарпаття та Буковину: що відомо про заяви ультраправих Угорщини та Румунії та які результати переговорів в Ужгороді

На фоні тривалої повномасштабної війни в Україні, політична ситуація загострюється по всьому світу. Зокрема, чимало заяв країн-сусідів показують всю нестабільність ситуації та полярність світу.

Наприклад, заяви лідерів ультраправих партій Угорщини та Румунії збурили українців. Водночас в Ужгороді нині, 29 січня 2024 року, розпочалися переговори між топ-дипломатами України та Угорщини. Що це означає та чого очікувати на дипломатичній арені, розповідаємо далі.

Заяви Угорщини та Румунії щодо територій України

Двома днями раніше, 27 січня 2024 року, голова ультраправої партії Угорщини Ласло Тороцкаї виступав на річній партійній конференції у Будапешті, де заявив про претензії Угорщини на українське Закарпаття.

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— Якщо після закінчення цієї війни Україна втратить державність, ми, як єдина угорська сторона, будемо претендувати на Закарпаття, — заявив Ласло Тороцкаї.

Водночас він додав, що сам політик та його партія Mi Hazank виступає за мир та переговори, припинення вогню в Україні. Також лідер ультраправої партії Угорщини додав, що війна в Україні зруйнує Європу і відправить економіку континенту на дно.

Разом з тим, співголова ультраправої румунської партії AUR Клаудіу Тірзіу практично синхронно з угорським колегою заявив про територіальні претензії на українські землі Північної Буковини, Закарпаття, Бессарабії, а також — всю Молдову.

Заради цього країна нібито готова пожертвувати місцем в НАТО.

— Ми не будемо по-справжньому суверенними доти, доки не реінтегруємо румунську державу в її природних кордонах! Південна Бессарабія, Північна Буковина, Земля Герца, Закарпаття — все, що було і є частиною румунської нації, повинно повернутися в межі кордонів однієї й тієї ж держави, — заявив Тірзіу.

Офіційної реакції МЗС України на ці обурливі заяви поки не було.

Переговори в Ужгороді: що відомо

Натомість зустріч топ-дипломатів, що, можливо, передує переговорам лідерів держав, сьогодні проходить в Ужгороді. Рівень політичних контактів між Україною та Угорщиною підвищується.

Ужгород сьогодні приймає очільника Офісу президента України Андрія Єрмака, міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу та главу угорського МЗС Петера Сійярто. Переговори покликані налагодити відносини з Угорщиною, яка регулярно блокує в Брюсселі проукраїнські рішення та критикує подальшу допомогу Україні в боротьбі з російською агресією.

Стосунки поміж двома країнами погіршувалися й за сприяння третіх сторін. Зокрема, на поштову скриньку посольства Угорщини в Україні кілька днів тому надійшов лист із погрозами угорському очільнику МЗС.

Сам Петер Сійятро зазначив, що він зацікавлений у налагоджуванні стосунків між країнами.

Нині ж більшість проукраїнських ініціатив затримувалися саме через вето, яке накладала Угорщина. Нині є ймовірність змінити це.

Водночас ситуація настільки критична, що ЄС готує план подальших дій, якщо Угорщина й надалі блокуватиме надання таких необхідних Україні коштів. Йдеться про заяву повністю припинити фінансування Будапешту Євросоюзом та позбавлення Угорщини права голосувати.

Останній пакет, який ЄС узгодила для надання допомоги Україні, також приймався не без перешкод з боку Угорщини. Що входило в допомогу, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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