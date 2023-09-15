Оборона, зарплати, освіта, медицина та підтримка ветеранів. Кабмін затвердив проект бюджету на 2024 рік

Кабінет Міністрів України затвердив проект бюджету на 2024 рік. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Незабаром проект подадуть у Верховну Раду на голосування. Читай, на що планують розподілити бюджет та чого чекати українцям.

Кабмін України затвердив проект бюджету на 2024 рік: основні пріоритети

Власними доходами України за 2024 рік мають стати 1 трлн 560 млрд грн. Витратами загального фонду, відповідно до проекту бюджету, за який повинна проголосувати ВР, будуть 3 трлн 108 млрд грн. Тобто дефіцит бюджету становитиме 1,531 трлн грн.

Бюджет України на 2024 рік планують розподілити так:

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На оборону та безпеку — 1 трлн 685 млрд грн (на 113 млрд грн більше, ніж у 2023 році).

Соціальна сфера — 469 млрд грн (на 25 млрд більше, ніж у 2023 році).

Медицина — 202 млрд грн (на 24 млрд більше, ніж цього року).

Освіта — 179 млрд грн (на 23 млрд більше, ніж цього року).

Підтримка ветеранів — 14,3 млрд грн (що вдвічі більше, ніж цьогоріч).

Буде ще більше зброї та техніки. Більше дронів, боєприпасів, ракет. Так само як і цьогоріч, кожна копійка податків громадян та бізнесу піде на забезпечення наших Сил безпеки й оборони, — написав Денис Шмигаль.

В уряді наголосили на відновленні економіки. Підвищення податків у наступному році не планується. Уряд продовжить програми пільгового кредитування, безповоротних грантів єРобота, підтримку українських стартапів.

Крім цього мають запустити нові програми для індустріальних парків, реалізації інвестиційних проектів, підтримки українського виробника.

Мінімальна зарплата в Україні у 2024 році

Мінімальна зарплата в Україні у 2024 році може становити 7100 грн — з 1 січня, а з 1 квітня її можуть підняти до 8000 грн. У доларовому еквіваленті це близько $190 та $214 відповідно.

Прожитковий мінімум в Україні у 2024 році

Прожитковий мінімум в Україні у 2024 році може становити 2920 грн на одного. У доларовому еквіваленті це приблизно $78.

Раніше ми розповідали, яким буде курс гривні у 2024 році.

Фото: Денис Шмигаль

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