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Оборона, зарплати, освіта, медицина та підтримка ветеранів. Кабмін затвердив проект бюджету на 2024 рік

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 15 Вересня 2023, 12:57
Кабмін України затвердив проект бюджету на 2024 рік: основні пріоритети

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