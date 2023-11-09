Оборона, зарплати та підтримка ветеранів. Верховна Рада затвердила проект бюджету на 2024 рік

9 листопада 2023 року Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2024 рік. Про це повідомила голова комітету ВРУ з питань бюджету Роксолана Підласа.

Ухвалення відповідного законопроекту №10000 у другому читанні підтримали 276 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер, 09.11.2023. Читай, як планують розподілити бюджет та чого чекати українцям.

Верховна Рада України затвердила проект бюджету на 2024 рік: основні пріоритети

Власними доходами України за 2024 рік мають стати 1 трлн 560 млрд грн. Витратами загального фонду, відповідно до проекту бюджету, будуть 3 трлн 108 млрд грн. Тобто дефіцит бюджету становитиме 1,531 трлн грн.

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Основною статтею видатків є оборона — для забезпечення сил безпеки та оборони будуть спрямовані 22,1% ВВП або 1,69 трлн грн.

У своєму Telegram прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подякував колегам за роботу та уточнив, як саме розподілили бюджет на наступний рік.

— В бюджеті чітко розставлені пріоритети. Всі наші внутрішні ресурси підуть на те, щоб вистояти та перемогти ворога.

Практично 50% наших видатків — на оборону та безпеку України. Буде ще більше зброї та техніки, більше дронів, боєприпасів, ракет. Кожна гривня платників податків піде на армію.

У бюджеті закладена індексація пенсії, а також зростання мінімальної зарплати. Видатки на освіту зростуть на понад 20 млрд грн. Видатки на медицину зростуть на понад 20 млрд грн.

Кошти на програму підтримки ветеранів збільшуємо вдвічі. Для підтримки бізнесу передбачаємо понад 40 млрд грн, — йдеться у повідомленні.

— Фінансування державного бюджету буде здійснюватися коштом зовнішніх запозичень (1,67 трлн грн), розміщення ОВДП (525,9 млрд грн) та надходжень від приватизації (4 млрд грн), — зазначила Роксолана Підласа.

Бюджет України на 2024 рік планують розподілити так:

На оборону та безпеку — 1 трлн 685 млрд грн (на 113 млрд грн більше, ніж у 2023 році).

Соціальна сфера — 469 млрд грн (на 25 млрд більше, ніж у 2023 році).

Медицина — 202 млрд грн (на 24 млрд більше, ніж цього року).

Освіта — 179 млрд грн (на 23 млрд більше, ніж цього року).

Підтримка ветеранів — 14,3 млрд грн (що вдвічі більше, ніж цьогоріч).

Буде ще більше зброї та техніки. Більше дронів, боєприпасів, ракет. Так само як і цьогоріч, кожна копійка податків громадян та бізнесу піде на забезпечення наших Сил безпеки й оборони, — написав Денис Шмигаль.

В уряді наголосили на відновленні економіки. Підвищення податків у наступному році не планується. Уряд продовжить програми пільгового кредитування, безповоротних грантів єРобота, підтримку українських стартапів.

Крім цього мають запустити нові програми для індустріальних парків, реалізації інвестиційних проектів, підтримки українського виробника.

Мінімальна зарплата в Україні у 2024 році

Мінімальна зарплата в Україні у 2024 році може становити 7100 грн — з 1 січня, а з 1 квітня її можуть підняти до 8000 грн. У доларовому еквіваленті це близько $190 та $214 відповідно.

Прожитковий мінімум в Україні у 2024 році

Прожитковий мінімум в Україні у 2024 році може становити 2920 грн на одного. У доларовому еквіваленті це приблизно $78.

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