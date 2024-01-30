Війна в Україні

Тут випадково не вмирають, а виживають. Репортаж з Авдіївки, що перетворюється на гігантський цвинтар

Даніела Долотова, журналістка сайту 30 Січня 2024, 20:00
Авдіївка
Фото: Getty Images, Нацполіція, Facebook

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