Війна в Україні

Для унеможливлення корупції: коли з’явиться електронний реєстр призовників та військовозобов’язаних

Вікторія Мельник, редакторка сайту 03 Жовтня 2023, 13:00
Реєстр для військовозобов'язаних
Фото: Facebook, Pexels

Більше новин
Чим корисний гранат і як часто його потрібно вживати
Справжній диво-фрукт — чим корисний гранат та як часто його можна їсти
Книжкові новинки жовтня 2023 — добірка книг для читання восени
Політика, драми, казки. Книжкові новинки жовтня 2023 — що варто прочитати цієї осені
Як і коли треба обрізати виноград восени
Очі бояться, а руки роблять: як і коли треба обрізати виноград восени
Для унеможливлення корупції: коли з’явиться електронний реєстр призовників та військовозобов’язаних
Як відмити руки від маслюків: дієві засоби та методи
Дивитись більше

Матеріали по темі

Крим
Висадилися, завдали втрат, відійшли. ГУР повідомило деталі спецоперації в Криму українських спецпризначенців
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
плащ-невидимка
Краще, ніж у Поттера! Новий український плащ-невидимка, що захищає від тепловізорів та дронів
Безпілотник Aarok MALE: характеристики та як працює
Аналог Байрактарів? Що відомо про французькі дрони Aarok MALE, які вироблятимуть в Україні

Відео
Карта бойових дій в Україні сьогодні 04.10.2023: онлайн

Карта бойових дій 4 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:07
боєць 80 бригади ЗСУ
Унікальний випадок: як боєць ЗСУ самотужки модифікує зброю — відео
0:05:41
Артилеристи ЗСУ
Артилеристи ЗСУ влучають в ціль з першого пострілу! Гарячий репортаж просто з передової на Донеччині
0:03:03
Історія військової медикині
Замість юрфаку обрала ЗСУ: історія військової медикині Вікторії на псевдо Мальвіна
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 3 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:35
Даниїл Алфьоров
Здавалися в полон трьома хвилями! Як окупант змусив здатися ЗСУ 11 російських вояк
0:04:46
Окупація Маріуполя
Бачив дитячі тіла і збирав дощову воду. Хлопець з Маріуполя опублікував мемуари пережитої окупації
0:03:24
Проросійська партія перемагає у Словаччині: чим це шкодить Україні
Жодної кулі не відправлять в Україну. У Словаччині перемогла проросійська партія — чому це недобра звістка
0:04:45
Біонічне протезування
Просто хочу обійняти сина і донечку! Історія військового, якому потрібен біонічний протез
Для унеможливлення корупції: коли з’явиться електронний реєстр призовників та військовозобов’язаних
Карта бойових дій 2 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Більше відео
Розлучення
Читати далі
Документи для розлучення 2023: який перелік документів тобі потрібен
як утеплити підлогу
Читати далі
Чим утеплити підлогу, щоб не мерзнути взимку — зібрали кілька варіантів для тебе

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь