Війна в Україні

Для унеможливлення корупції: коли з’явиться електронний реєстр призовників та військовозобов’язаних

Вікторія Мельник, редакторка сайту 03 Жовтня 2023, 13:00
Реєстр для військовозобов'язаних
Фото: Facebook, Pexels

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