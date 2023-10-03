Для унеможливлення корупції: коли з’явиться електронний реєстр призовників та військовозобов’язаних

Воєнний стан для країни не став зупинкою у розвитку. Натомість у суспільства виникли нові запити, на які доводиться швидко реагувати. Зокрема — корупція серед ВЛК та посадовців. Відповіддю на це став електронний реєстр призовників та військовозобов’язаних.

Коли з’явиться електронна база та чи будуть тепер електронні повістки, розповідаємо далі.

Електронна база призовників та військовозобов’язаних

Про появу єдиної електронної бази ще на початку свого призначення говорив міністр оборони України Рустем Умєров.

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За його словами, електронна єдина база даних всіх українських призовників та військових унеможливить корупцію на місцях.

Однак така база не є чимось новим, адже закон про єдиний реєстр був ухвалений ще у 2017 році. Уже у 2023 році реєстр під назвою Оберіг був майже готовим, а дані більшості військовозобов’язаних українців уже внесли у базу.

У вересні група депутатів подала законопроект №10062 з деякими уточненнями щодо реєстру. Тепер, ймовірно, закон з правками ухвалять найближчими тижнями.

Реєстр призовників та військовозобов’язаних — це електронна інформаційна система для збирання, використання та обробки інформації. Він призначений для військового обліку, планування та реалізації мобілізаційних заходів, а також для забезпечення інформації про військовий облік.

Дані до реєстру вносять районні та міські ТЦК.

Завдяки єдиному реєстру вдасться швидше отримати інформацію про тих, хто ще не стоїть на обліку, а також прискорити процедуру надання статусу учасника бойових дій, пільг для родичів загиблих та тих, хто дістав інвалідність на війні.

Які дані вносяться до реєстру призовників та військовозобов’язаних

До реєстру вносяться такі дані:

ПІБ, дата та місце народження, стать, громадянство;

місце проживання та перебування;

сімейний стан (наявність дітей);

освіта, професія, місце роботи;

стан здоров’я;

військово-облікова спеціальність.

Також законопроект №10062 рекомендує додати до цього переліку номер мобільного телефону та електронну пошту, відомості про знання іноземних мов, володіння зброєю, водійські права тощо.

Відомості збираються з інших баз даних. Отож Міноборони співпрацює з Міністерством фінансів, МВС, Міносвіти та Державною судовою адміністрацією. Наступними буде співпраця з Пенсійним фондом, МОЗ, Міністерством соціальної політики.

Завдяки цьому з українських установ зникне бюрократія та корупція, а до середини осені військкомати отримають доступ до персональних даних українців. Дані можна буде оновлювати онлайн.

Згода військовозобов’язаних на обробку даних не потрібна, а українців зобов’яжуть надавати лише правдиву інформацію про себе.

Як зазначила заступниця голови парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Маріанна Безугла, про електронні повістки не йдеться. Такого механізму не напрацьовано. Однак через Дію нині можна отримати багато інших механізмів — про це розповів керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік.

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