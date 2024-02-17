Війна в Україні

Реєстр збитків: як Україна вимагатиме репарації у РФ та за що їх можуть отримати українці

Богдана Макалюк, журналістка сайту 17 Лютого 2024, 21:00
Реєстр збитків: що це таке, як працюватиме та хто отримає репарації від РФ
Фото: Pexels

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