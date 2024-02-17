Реєстр збитків: як Україна вимагатиме репарації у РФ та за що їх можуть отримати українці

Українці мають отримати репарації від Росії за всі спричинені війною збитки. Це обов’язково має відбутися після нашої перемоги. Для цього у Гаазі було створено Реєстр збитків у формі міжнародної організації.

Завданням цього Реєстру є підготовка ґрунту для виплати компенсацій пересічним українцям та українським компаніям. Виконавчий директор Реєстру збитків Маркіян Ключковський розповів для Європейської правди, як працюватиме Реєстр збитків.

Яку роль відіграє Реєстр збитків

Ключковський пояснює, що Реєстр має реєструвати вимоги про відшкодування шкоди, яку Російська Федерація завдала Україні, українцям та українським компаніям своєю війною в Україні.

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— Наша задача — реєструвати ці вимоги, щоб потім, коли буде напрацьований відповідний механізм, ті, хто постраждав від війни, отримали від Росії компенсацію зазнаного збитку, — наголошує він.

Він порівнює роботу Реєстру з судовим чи арбітражним процесом. Спочатку позов готують, збирають докази й подають до суду. Потім суд його розглядає і виносить рішення. Потім це рішення виконується.

Але проблема у тому, що суду для репарацій у світі немає. Його треба створювати, а робити це складно, адже Росія блокує рішення в Радбезі ООН. Саме цей орган міг би забезпечити створення нового органу.

Заяви та докази до Реєстру можуть подавати люди, компанії та українська держава про всю матеріальну та нематеріальну шкоду, яку їм завдала російська війна в Україні.

А потім ці заяви очікуватимуть вже “розгляду по суті”, який має здійснювати Компенсаційна комісія. Ця інституція буде новою, вона призначатиме компенсації, які має заплатити Росія.

Як працюватиме Реєстр збитків

Ключковський говорить, що заявок до Реєстру може бути мільйони, саме тому не можна працювати з паперами.

— Навіть якщо кожному позивачу дати можливість подати до нас одну сторінку тексту, у нас потенційно будуть десятки мільйонів сторінок. Тому ми працюватимемо виключно з документами, поданими у цифровому форматі. До того ж це допоможе нам обробити таку кількість доказів і ухвалити рішення щодо мільйонів заяв, — сказав виконавчий директор Реєстру.

Він наголошує, що кожен заявник повинен довести, що його претензія відповідає трьом критеріям, визначеним Статутом Реєстру:

подія, яка завдала йому шкоди, трапилася на території України;

подія трапилася у період з 24 лютого 2022 року, події до 2022 року поки що випускаються;

шкода була спричинена агресією Російської Федерації чи порушеннями міжнародного права з боку Російської Федерації.

Також заявник має підтвердити свою особу та довести, що йому справді завдана шкода.

Як Росія виплачуватиме репарації

Росія може відмовитися платити репарації, тому актуальним залишається питання, як забрати у РФ кошти та змусити платити. Ключковський акцентує, що до того як забирати гроші, потрібно ще рішення про обсяг компенсації.

Такі рішення на основі даних Реєстру ухвалюватиме окремий орган: Компенсаційна комісія, переговори про створення якої ще тривають.

В сучасній історії досі не було прикладів створення таких органів без згоди протилежної сторони або без рішення Ради безпеки ООН. Утім, ми будемо першими.

Усі чудово розуміють, що наразі Росія такої згоди не дасть, але ми пройшли дуже великий шлях до створення такої Компенсаційної комісії, і сьогодні говоримо з G7 та іншими державами вже не про те, чи можна це зробити, а про те, як це зробити, як притягнути державу-агресора до відповідальності без її згоди, — пояснив виконавчий директор Реєстру.

Він каже, що Росія самостійно має заплатити за шкоду, яку завдала, але ж Україна далека від ілюзій. Тому зосереджується на плані Б. Близько $300 млрд російських суверенних коштів є замороженими у різних країнах по всьому світу. Треба знайти правові й політичні підстави для використання цих коштів. Але це навіть складніше, ніж створення компенсаційної комісії, і цей процес забере час. Це може тривати навіть роки.

Чи зможуть отримувати компенсації ті, хто отримав їх від України

Українці можуть отримати компенсацію від держави за пошкодження майна, наприклад допомога у відновлені вибитих вікон.

— По-перше, я хочу наголосити, що допомога, яку надає постраждалим Україна — це не зовсім компенсація. Українська держава не зробила нічого поганого, щоб комусь щось компенсувати. Це підтримка, і вона має обмежений розмір, — акцентує він.

Додає, що людина не має тримати подвійну компенсацію. Тому, якщо шкода від російської атаки полягає лише у вибитих вікнах, й Україна вже відшкодувала їхню вартість, то людині нема з чим звертатися до Реєстру збитків.

— Натомість звертатиметься українська держава, бо вона зазнала збитків на виплату допомоги, і Росія має ці збитки компенсувати. Але ж ми розуміємо, що в сотнях тисяч випадків не про одні лише шибки йдеться, — пояснює виконавчий директор Реєстру збитків.

Він додав, що навіть втрата життя також буде оцінена, хоча це може звучати цинічно.

— Реєстр покликаний зафіксувати всю шкоду, яка була завдана Україні та українцям – і матеріальну, і нематеріальну. Нематеріальна — це втрата життя, здоров’я, недоторканості фізичного тіла (травми, катування, фізичні страждання тощо). Також йдеться про втрату особистої свободи (незаконне ув’язнення, незаконне утримання, полон), про вимушене переміщення, депортації, незаконне переміщення дітей, їхнє незаконне усиновлення, — акцентував він.

Звісно, доведення таких дій може бути складним, але треба буде проявляти гнучкість щодо того, які саме докази вимагатимуть у людей, які саме обставини можна або нереально підтвердити.

Люди зі вщент зруйнованих міст не повинні будуть представляти докази для компенсацій. Читай, що відомо про компенсацію за житло у вщент зруйнованих містах.

Фото: скриншот з відео Європейської правди

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