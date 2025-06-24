Для тебе Війна в Україні

Резерв+ за тобою не стежить: Міноборони спростовує фейкові звинувачення

Ірина Скосар, випускова редакторка сайту 24 Червня 2025, 10:00
Резерв+ за тобою не стежить: Міноборони спростовує фейкові звинувачення

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