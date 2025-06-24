Резерв+ за тобою не стежить: Міноборони спростовує фейкові звинувачення

У Мережі активно поширюється дезінформація щодо нібито збору геолокації та цифрових даних користувачів мобільним застосунком Резерв+ Робота Резерв+: що каже Міноборони Резерв+ не відстежує геолокацію. Застосунок має доступ лише до камери для сканування QR-кодів та сповіщень. Читати на тему Контракт із ЗСУ онлайн: Міноборони впровадить нову опцію у Резерв+ Зовсім скоро підписати контракт можна буде онлайн. Що про це відомо? Жодних GPS-трекерів, прихованих скриптів чи модулів збору даних у ньому не використовується. Це можна самостійно перевірити у налаштуваннях пристрою. Код, який наводять у Мережі як “доказ” стеження, не має відношення до Резерв+ — це типовий Java-фрагмент, що може використовуватися в будь-яких додатках. Також Резерв+ не використовує інструменти компанії InMobi, про які згадують у фейкових дописах. Прозорість та безпека застосунку Резерв+ Додаток працює виключно з інформацією, яку сам користувач подає через BankID. Використовуються також дані з державного реєстру Оберіг, але лише в межах чинного законодавства. Вся система пройшла перевірки на відповідність вимогам інформаційної безпеки. Міноборони вкотре закликає українців бути пильними, не піддаватися на інформаційні вкиди й довіряти лише офіційним джерелам. Раніше ми розповідали про те, хто може скористатися послугою відстрочки у Резерв+.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, мобілізація, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter