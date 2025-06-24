Резерв+ за тобою не стежить: Міноборони спростовує фейкові звинувачення

У Мережі активно поширюється дезінформація щодо нібито збору геолокації та цифрових даних користувачів мобільним застосунком Резерв+

Робота Резерв+: що каже Міноборони

Резерв+ не відстежує геолокацію. Застосунок має доступ лише до камери для сканування QR-кодів та сповіщень.

Жодних GPS-трекерів, прихованих скриптів чи модулів збору даних у ньому не використовується. Це можна самостійно перевірити у налаштуваннях пристрою.

Код, який наводять у Мережі як “доказ” стеження, не має відношення до Резерв+ — це типовий Java-фрагмент, що може використовуватися в будь-яких додатках.

Також Резерв+ не використовує інструменти компанії InMobi, про які згадують у фейкових дописах.

Прозорість та безпека застосунку Резерв+

Додаток працює виключно з інформацією, яку сам користувач подає через BankID.

Використовуються також дані з державного реєстру Оберіг, але лише в межах чинного законодавства.

Вся система пройшла перевірки на відповідність вимогам інформаційної безпеки.

Міноборони вкотре закликає українців бути пильними, не піддаватися на інформаційні вкиди й довіряти лише офіційним джерелам. Раніше ми розповідали про те, хто може скористатися послугою відстрочки у Резерв+.

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