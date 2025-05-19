Докази свідомого злочину: Truth Hounds підтвердило прицільні удари росіян по готелях

Росіяни прицільно бʼють по цивільних обʼєктах України, щоб вбити якомога більше людей, залякати іноземців, аби ті не приїздили до України та показати свою “силу” — війни проти беззбройних.

Згідно з останнім звітом української правозахисної організації Truth Hounds, дані з якого прозвучали на останньому Львівському медіафорумі, російські війська прицільно били по готелях в Україні, де перебували цивільні особи.

Детальніше про страшну статистику, читай далі у матеріалі.

Росіяни прицільно бʼють по готелях

За даними дослідження, найчастіше від російських обстрілів страждали цивільні споруди, які розташовані у близьких до зони бойових дій регіонах, а також столиця. Це, зокрема, Харків, Донецьк, Дніпро, Одеса і Київ.

Відомо, що росіяни 31 раз обстріляли 25 готелів. У 24 з них перебували цивільні люди, і лише один використовувався військовими.

У звіті також зазначають, що у готелях під час бойових дій найчастіше зупиняються журналісти, працівники гуманітарних місій, переселенці, родини військових.

І за останній рік кількість обстрілів готелів лише збільшується:

2022 рік — вісім разів;

2023 рік — пʼять разів;

2024 рік — 14 разів;

неповний 2025 рік — чотири рази за січень та березень.

23 випадки обстрілів від загальної кількості (31) відбулося у нічний час, коли на готелі було найбільше навантаження — між 20:00 та 8:00.

Найцікавіше — тип зброї, яким Росія обстрілює цивільні обʼєкти. Адже, з бажанням маніпулювати, можна сказати, мовляв, цілили у військові обʼєкти.

Однак, як свідчить звіт, щонайменше 15 ударів завдали російськими ракетами Іскандер, які мають похибку всього 20 метрів. Тобто удари були цілеспрямовані.

Через це журналісти все рідше зупиняються у готелях поблизу лінії фронту — як українські, так і іноземні. 13% усіх опитаних журналістів вимушено призупинили або скоротили свою роботу на цих територіях.

Водночас 64% мають проблеми з пошуком житла та логістичними шляхами, а 44% відчувають стрес та психологічну травму через атаки на готелі. Це впливає на результат їхньої роботи.

— Обираючи ціль, терористична група розраховує на символічну цінність, яка в цьому контексті випливає з того, що основними гостями готелів зазвичай є іноземні дипломати, бізнесмени, журналісти і так далі.

І друга причина — це комунікаційний потенціал. Вони можуть бути впевнені, що повідомлення про обстріл пошириться по всьому світу через велику увагу іноземної аудиторії до цієї атаки, — пояснив керівник департаменту досліджень Truth Hounds Роман Коваль.

За словами експертів, це однозначно негативно впливає на роботу журналістів, якість їхніх матеріалів та стан здоровʼя.

Минулого місяця Росія вбила рекордну кількість цивільних українців у мирних містах. Детальніше про це читай в матеріалі за посиланням.

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