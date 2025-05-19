Війна в Україні

Докази свідомого злочину: Truth Hounds підтвердило прицільні удари росіян по готелях

Вікторія Мельник, журналістка сайту 19 Травня 2025, 15:00
атака на готель
Фото ДСНС/Facebook
Докази свідомого злочину: Truth Hounds підтвердило прицільні удари росіян по готелях
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