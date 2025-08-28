Гасять гелікоптерами: Росія вбила киян у своїх оселях

Усю ніч з 27 на 28 серпня російські окупанти завдавали ударів по столиці. Київ не спав і здригався від пожеж та вибухів. Унаслідок російської атаки відомо про загиблих та поранених, значні руйнування, перекриття доріг. Розповідаємо про всі новини Києва на ранок 28 серпня.

Атака на Київ 28 серпня: кількість поранених і загиблих

Нічна атака ворога була комбінованою: спершу на Київ летіли рої дронів, а серед ночі — балістичні ракети. Під ранок росіяни атакували і дронами, і балістичними ракетами.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що відомо про щонайменше 10 загиблих киян. Серед них одна дитина. Усі жертви у Дарницькому районі.

Понад 48 людей поранені. 30 людей станом на 8:00 госпіталізовані до лікарень.

Серед поранених є діти — 7 та 10 років.

Дістали й фрагменти тіл — попереду ще складна ідентифікація.

По всьому місту працюють рятувальники — гасять пожежі й розбирають завали будинків. З-під завалів вдалося дістати живими трьох киян. Є висока ймовірність, що під руїнами залишаються люди. У столиці працюють понад 500 рятувальників.

Залучені верхолази, кінологи, психологи, інженерна, пожежно-рятувальна техніка. Активно використовується роботизована техніка для розчищення території, щоб могли швидше працювати рятувальники, — пише Клименко.

У Києві відомо про влучання у таких районах:

Дарницький район : пошкоджені житлові будинки, руйнування п’ятиповерхівки, пожежа у дев’ятиповерхівці та загорання нежитлового приміщення. Отримати допомогу люди можуть у штабі за адресами вул. Бориспільська, 3/3 та Харківське шосе, 56.

: пошкоджені житлові будинки, руйнування п’ятиповерхівки, пожежа у дев’ятиповерхівці та загорання нежитлового приміщення. Отримати допомогу люди можуть у штабі за адресами вул. Бориспільська, 3/3 та Харківське шосе, 56. Дніпровський район : загорання стоянки, офісу та дитячого садочка, пожежі у 25-поверховому та 9-поверховому будинках.

: загорання стоянки, офісу та дитячого садочка, пожежі у 25-поверховому та 9-поверховому будинках. Шевченківський район : пожежа в будинку, пошкодження нежитлової забудови, навчального закладу та офісу.

: пожежа в будинку, пошкодження нежитлової забудови, навчального закладу та офісу. Солом’янський район: пожежа в приватному будинку.

Атака на Київ: фото

Гасять гелікоптерами: Росія вбила киян у своїх оселях / 12 Фотографій

Новини Києва: відео російського удару

Кияни про ракетний удар

Очевидці удару кажуть, що чули сильні вибухи і бачили пожежі.

Ми чули вибухи дуже активні. І коли ми вийшли на подвір’я, то побачили вже пожежу. Вибухи були дуже сильні! Горіли всі автомобілі. Офісний центр та автомобілі повністю охоплені були пожежею.

Міністр внутрішніх справ Клименко повідомив, що російський удар зруйнував будинок по вулиці Бориспільській.

П’ятиповерховий будинок, третій під’їзд, знищений ворожою ракетою. Можу сказати, що піротехніки ДСНС знайшли уламки ракет ракети, але її тип називатимуть військові і слідчі СБУ. На правому і лівому березі будуть працювати гелікоптери.

Перекриття доріг у Києві сьогодні

Унаслідок російських ударів по Києву перекриті дороги. Водіям потрібно спланувати маршрути заздалегідь. Патрульна поліція Києва повідомляє про обмеження руху за такими адресами:

Харківським шосе (від перехрестя з вулицею Здолбунівською, до перехрестя з вулицею Михайла Кравчука);

вулицею Бориспільською (від перехрестя з вулицею Вересневою до перехрестя з вулицею Ялтинською);

вулицею Жилянською (від перехрестя з вулицею Володимирською, до перехрестя з вулицею Антоновича).

вулицею Глибочицький проїзд (від перехрестя з вулицею Січових Стрільців, до перехрестя з вулицею Глибочицькою).

Також сьогодні змінюються маршрути громадського транспорту. Рух тролейбусів організований так:

№ 6, 18, 33 – до залізничної платформи Куренівка;

№ 31, 16 – до Лук’янівської площі;

№ 19, 35 – через Берестейський просп.;

№ 3, 9к – до Південного вокзалу;

№ 12 – вул. Васильківська – вул. Жилянська;

№ 14 – зупинка Ботанічний сад – зупинка ст. м. Палацу Спорту.

Автобуси також рухаються за зміненими маршрутами:

№ 119 – вул. Василя Касіяна – Повітрофлотський шляхопровід;

№ 14т – просп. Відрадний – Лук’янівська пл.;

№ 51 – ст. м. Либідська – Дарницький ринок;

№ 63 – вул. Мирослава Поповича – Дарницький ринок;

№ 31 – на вул. Загорівська без заїзду на вул. Нагірна;

№ 69 – вул. Литвиненко-Вольгемут – вул. Тарасівська;

№ 115 – до Дарницького ринку;

№ 112 – вул. Івана Микитенка – Житній ринок;

№ 50 – Берестейським просп.

Удар по Укрзалізниці

Удар російських окупантів прийшовся і на Укрзалізницю. У компанії повідомили, що атаки зазнав парк швидкісних поїздів Інтерсіті+. У ньому розгорілася пожежа.

Завдяки злагодженим діям залізничників — працівників депо — загорання на об’єкті вдалося ліквідувати. Один поїзд суттєво ушкоджено. Працівники завчасно перебували в укриттях, цілі.

Нині також триває ліквідація наслідків атаки у Козятині. Відомо про затримки потягів.

Для пасажирів, які прямували до станцій Хмельницький та Вінниця на ділянках Шепетівка — Вінниця та Шепетівка — Хмельницький організовано автобусне сполучення.

Потяги Інтерсіті+, що їдуть сьогодні з Києва, відправлятимуться із затримкою у дві години. Потяги зі Жмеринки приїдуть до Києва із затримкою 5 годин.

Міжнародний поїзд №23 Київ – Хелм прямуватиме сьогодні із затримкою в районі 6 годин через прогнозоване запізнення зворотного рейсу.

Вікна-Новини ділилися, чому правило двох стін більше не працює.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!