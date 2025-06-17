Для тебе Війна в Україні

Гібридна війна: що це таке та як можна воювати не тільки за допомогою зброї

Богдана Макалюк, журналістка сайту 17 Червня 2025, 10:30
Гібридна війна: що це таке та як можна воювати не тільки за допомогою зброї
Фото Unsplash

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