Гібридна війна: що це таке та як можна воювати не тільки за допомогою зброї

Війна не завжди може бути у її класичному вигляді зі зброєю в руках. Може бути холодна війна, коли країни протистоять одна одній на економічному рівні. А може бути гібридна війна, для неї також не завжди потрібно відправляти танки на територію іншої країни.

Між експертами існує багато суперечок, що таке гібридна війна. Можна знайти чимало визначень і думок на цю тему, проте сенс гібридної війни залишиться незмінним.

Що таке гібридна війна

Гібридна війна — це метод ворожих дій, коли нападник намагається зламати опонента за допомогою прихованих операцій, диверсій, кібервійни, і навіть надаючи підтримку повстанцям, що діють біля противника.

Та чи можна вести війну без відкритого збройного конфлікту? Як казав давній військовий стратег Сунь Цзи, найвище військове мистецтво — підкорити ворога без бою. В цьому і є сенс гібридної війни.

У світі стали активно обговорювати цей вид війни після окупації Криму у 2014 році. Відтоді почали проводити багато досліджень в цьому напрямі.

Гібридна війна неодноразово піддавалася критиці у зв’язку з відсутністю чіткого концептуального визначення. Адже гібридна війна включає багато різних факторів, і часто неможливо відстежити, з якої країни йдуть, наприклад, кібератаки.

Цивільні та гібридна війна

Вести гібридну війну набагато дешевше, ніж звичайну. Не треба витрачати кошти на озброєння, військових, техніку тощо.

Один із ключових факторів гібридної війни — це дезінформація населення.

Сучасні цифрові платформи та платформи соціальних мереж дають змогу суб’єктам гібридної війни досить легко впливати на громадянське населення на шкоду держави-противника, публікуючи фейкові новини.

Також велику надію ворог покладає на роботу диверсійних груп, які задовго до початку конфлікту вирушають на територію іншої країни, щоб потім руйнувати її зсередини. Або ж ворог знаходить слабких, здатних до впливу людей, які готові працювати на нього.

Тож можна вважати, що сенс гібридної війни у тому, щоб розколоти країну зсередини, посіяти паніку та знайти прихильників тощо.

Якщо ворогу не вдається вести гібридну війну, він починає відкритий збройний конфлікт. В цьому випадку, щоб захистити військових, були визначені закони ведення війни. На жаль, їх не дотримується Росія.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.