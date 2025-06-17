Гібридна війна: що це таке та як можна воювати не тільки за допомогою зброї

Фото Unsplash Війна не завжди може бути у її класичному вигляді зі зброєю в руках. Може бути холодна війна, коли країни протистоять одна одній на економічному рівні. А може бути гібридна війна, для неї також не завжди потрібно відправляти танки на територію іншої країни. Між експертами існує багато суперечок, що таке гібридна війна. Можна знайти чимало визначень і думок на цю тему, проте сенс гібридної війни залишиться незмінним. Що таке гібридна війна Гібридна війна — це метод ворожих дій, коли нападник намагається зламати опонента за допомогою прихованих операцій, диверсій, кібервійни, і навіть надаючи підтримку повстанцям, що діють біля противника. Та чи можна вести війну без відкритого збройного конфлікту? Як казав давній військовий стратег Сунь Цзи, найвище військове мистецтво — підкорити ворога без бою. В цьому і є сенс гібридної війни. У світі стали активно обговорювати цей вид війни після окупації Криму у 2014 році. Відтоді почали проводити багато досліджень в цьому напрямі. Гібридна війна неодноразово піддавалася критиці у зв’язку з відсутністю чіткого концептуального визначення. Адже гібридна війна включає багато різних факторів, і часто неможливо відстежити, з якої країни йдуть, наприклад, кібератаки. Читати на тему Отруєння хлором: що робити при потраплянні речовини у повітря Хлор у повітрі: що робити та як вберегти своє здоров’я — у матеріалі. Цивільні та гібридна війна Вести гібридну війну набагато дешевше, ніж звичайну. Не треба витрачати кошти на озброєння, військових, техніку тощо. Один із ключових факторів гібридної війни — це дезінформація населення. Сучасні цифрові платформи та платформи соціальних мереж дають змогу суб’єктам гібридної війни досить легко впливати на громадянське населення на шкоду держави-противника, публікуючи фейкові новини. Також велику надію ворог покладає на роботу диверсійних груп, які задовго до початку конфлікту вирушають на територію іншої країни, щоб потім руйнувати її зсередини. Або ж ворог знаходить слабких, здатних до впливу людей, які готові працювати на нього. Тож можна вважати, що сенс гібридної війни у тому, щоб розколоти країну зсередини, посіяти паніку та знайти прихильників тощо. Якщо ворогу не вдається вести гібридну війну, він починає відкритий збройний конфлікт. В цьому випадку, щоб захистити військових, були визначені закони ведення війни. На жаль, їх не дотримується Росія. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter