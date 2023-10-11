Росіяни нищать лікарні та викрадають карети швидких. МОЗ про кількість зруйнованих медзакладів

За півтора року повномасштабної війни російські окупанти пошкодили та знищили тисячі об’єктів критичної та цивільної інфраструктури України. Медичні заклади — не виняток. У МОЗ повідомили, що росіяни знищили понад 190 медзакладів в Україні.

Скільки лікарень знищили росіяни в Україні

Російські окупанти цілеспрямовано атакують лікарні, поліклініки, пологові будинки, амбулаторії та інші медичні заклади.

Так, серед медичної інфраструктури російські окупанти зруйнували вщент 190 об’єктів медзакладів — вони відновленню не підлягають. Та ще 1447 обʼєктів — пошкоджено.

Найбільше зруйнованих лікарень нині у Харківській, Донецькій, Миколаївській, Київській та Чернігівській областях.

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Ворог б’є та викрадає карети швидкої та екстреної допомоги — пошкоджені 103 автівки екстреної медичної допомоги, знищені 253 автомобілі, захоплені — 125 автівок “екстренки”.

Попри щоденні обстріли та бомбардування, роботи з відновлення медичних закладів тривають. У першу чергу на звільнених територіях, які від обстрілів зазнали невеликих пошкоджень.

Вдалося повністю відновити 410 об’єктів медзакладів, ще 410 об’єктів — відновлено частково.

Найбільше відновлених медзакладів наразі на Миколаївщині, Дніпропетровщині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині, — пишуть у МОЗ.

Міністерство охорони здоров’я України збирається і надалі відновлювати медичну інфраструктуру для громадян, аби люди мали змогу отримувати допомогу, а лікарі мали робочі місця.

Раніше ми розповідали, як на Прикарпатті безплатно реабілітують військових та розвивають медицину.

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