Війна в Україні

Росіяни нищать лікарні та викрадають карети швидких. МОЗ про кількість зруйнованих медзакладів

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 11 Жовтня 2023, 08:00
Росіяни знищили понад 190 медзакладів та пошкодили ще 1447
Фото: Facebook

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