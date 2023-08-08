Війна в Україні

Перша партія вже готова до відправлення! США надасть танки M1 Abrams Україні — характеристики та особливості

Богдана Макалюк, редакторка сайту 08 Серпня 2023, 08:30
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