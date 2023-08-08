Перша партія вже готова до відправлення! США надасть танки M1 Abrams Україні — характеристики та особливості

CNN повідомляє, що 7 серпня помічник міністра оборони США з питань закупівель Дуглас Буш заявив на брифінгу про ухвалення передачі Україні першої партії танків Abrams. Очікується, що вони прибудуть уже на початку осені.

— Тепер вони мають потрапити до Європи, а потім до України, разом з усім, що до них додається. Боєприпаси, запчастини, паливне обладнання, ремонтні засоби.

Тобто це не просто танки, це повний пакет, який йде разом з ними. Це все ще в процесі, — зазначив посадовець.

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Перед цим, 25 січня, президент США Джо Байден підтвердив надання 31 танка M1 Abrams Україні. Про це він заявив на брифінгу перед журналістами.

Ми розкажемо про характеристики та особливості американських танків M1 Abrams.

Танк М1 Abrams: що це за техніка

М1 Abrams — американський танк третього покоління. Його прийняли на озброєння США у 1980 році. Цю модель танка використовували у всіх військових операціях, у яких брали участь Штати з 1990-х років.

Танк М1 Abrams перевірили у дії під час військових операцій на Близькому Сході, Іраку, Афганістані та Ємені. Зараз цей вид танку мають на озброєнні такі країни: США, Австралія, Ірак, Кувейт, Марокко, Саудівська Аравія.

А у квітні 2022 року Польща підписала контракт на суму $4,75 млрд для постачання 250 одиниць танків М1 Abrams.

Особливості танка М1 Abrams

На момент конструювання M1 Abrams мав деякі недосконалості, проте постійно тривали модернізації техніки.

Цей танк став першим, який має оснащення протитанковим снарядом зі збідненим ураном. Цей снаряд може пошкодити будь-яку іншу бронетехніку.

Танки М1 Abrams прийняли на озброєння США у класичних кольорах НАТО — темно-зеленому та чорному. Проте можна побачити техніку блідо-коричневого кольору. Це тому, що під час воєнних операцій на Близькому Сході їх перефарбовували у тони пустелі.

Екіпаж танка M1 Abrams складається з чотирьох людей. Це командир, навідник, заряджальник, механік-водій.

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M1 Abrams: характеристики

Важливим елементом конструкції будь-якої броньованої машини є ступінь її захищеності та вид озброєння. Броня M1 Abrams була створена на основі розробки Чобхем від британських фахівців.

Техніка покрита композитною бронею зі сталі, кераміки та кевлару, а також може додатково покриватися захистом над ходовою та кормовою частинами та паливними баками.

Через свою броню він є одним із найважчих танків, вага — близько 57 т.

М1 Abrams оснащений балістичною системою керування вогнем, в основний приціл навідника GPS вбудовані лазерний далекомір і тепловізійний прилад. Є газова система захисту від пожеж і детонації боєкомплекту у разі підбиття танка.

Інші характеристики M1 Abrams:

броня — Чобхем, багатошарова протиснарядна композитна броня, посилена збідненим ураном;

операційна дальність — 410 км;

швидкість — 72 км/год (шосе), 48 км/год (по пересічній місцевості);

головне озброєння — 105-мм нарізна танкова гармата M68 з можливістю розміщення 55 снарядів;

другорядне озброєння — 1×12,7-мм великокаліберний кулемет M2HB та 2×7,62-мм M240 кулеметів;

двигун — Honeywell AGT1500З багатопаливний газотурбінний двигун 1500 к.с. (1120 кВт);

місткість паливних баків — 1900 л.

Модернізації M1 Abrams

Найсучасніша версія M1 Abrams — M1A2 SEPv3. Ця модель може використовувати снаряди повітряного підриву, має комплект броні нового покоління NGAP та оновлення обладнання зв’язку й програмного забезпечення. На цю ж машину встановлюється комплекс активного захисту Trophy, який призначений для знищення ворожих снарядів на підльоті.

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Головне фото: US Army

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