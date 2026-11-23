Надзвуковий бомбардувальник Ту-160: скільки ракет може нести та характеристики літака

Росія неодноразово здійснює масові пуски ракет по території України. Для цього у небо часто злітають Ту-95 та Ту-160.

Читай, що це за бомбардувальник Ту-160, який також називають Білим лебедем, та які у нього характеристики.

Ту-160: що це за літак

Ту-160 — це російський надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець. Роботу над його створенням розпочали ще за часів СРСР у 1967 році, а свій перший політ Ту-160 здійснив у грудні 1981 року.

Він перебував на озброєнні й в Україні. Та після розпаду Радянського Союзу всі літаки були утилізовані або передані до Росії, де перебувають і донині.

В Україні залишився один літак, який перебуває у музеї важкої бомбардувальної авіації у Полтаві.

Ту-160: характеристики

Екіпаж: чотири особи.

Довжина: 54 м.

Висота: 13,5 м.

Двигун: 4х25 000 кгс.

Максимальний час польоту: 15 годин.

Максимальна дальність польоту: 14 600 км.

Максимальна злітна вага: 275 000 кг.

Максимальна швидкість: 2000 км/год.

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Скільки ракет може нести Ту-160 та які саме

Бомбардувальник Ту-160 здатен нести у собі одночасно до 12 крилатих ракет у двох барабанних пускових установках у бомбовідсіку. Спочатку літак проєктувався під радянські крилаті ракети Х-55. Вони призначалися для ураження стратегічних цілей, координати яких були відомі заздалегідь.

Проте під час повномасштабної війни проти України країна-окупант запускає з Ту-160 переважно модернізовані та сучасніші типи крилатих ракет, повідомляє АрміяInform:

Х-101 (та її ядерна модифікація Х-102) — стратегічна крилата ракета класу “повітря — земля” зі зниженою радіолокаційною помітністю. Вона здатна вражати цілі на відстані до 5500 км і може змінювати траєкторію польоту під час руху. Саме ці ракети Ту-160 найчастіше запускає по нашій інфраструктурі.

(та її ядерна модифікація Х-102) — стратегічна крилата ракета класу “повітря — земля” зі зниженою радіолокаційною помітністю. Вона здатна вражати цілі на відстані до 5500 км і може змінювати траєкторію польоту під час руху. Саме ці ракети Ту-160 найчастіше запускає по нашій інфраструктурі. Х-555 — глибоко модернізована версія радянської Х-55, оснащена звичайною (неядерною) осколково-фугасною або касетною бойовою частиною та покращеною системою навігації.

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Джерело фото: Національний військово-історичний музей України.

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