Надзвуковий бомбардувальник Ту-160: скільки ракет може нести та характеристики літака

Сьогодні вночі, 1 травня, Російська Федерація вчергове здійснила масовану ракетну атаку України. Для цього у небо підняли Ту-95 та Ту-160.

Читай, що це за бомбардувальник Ту-160 та які у нього характеристики.

Ту-160: що це за літак

Ту-160 — це російський надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець. Роботу над його створенням почали ще за часів СРСР у 1967 році, а свій перший політ Ту-160 здійснив у грудні 1981 року.

Він перебував на озброєнні і в Україні. Та після розпаду Радянського Союзу всі літаки були утилізовані або передані до Росії, де перебувають і донині.

В Україні залишився один літак, який перебуває у музеї важкої бомбардувальної авіації у Полтаві.

Ту-160: характеристики

Екіпаж: чотири особи.

Довжина: 54 м.

Висота: 13,5 м.

Двигун: 4 х 25 000 кгс.

Максимальний час польоту: 15 годин.

Максимальна дальність польоту: 14 600 км.

Максимальна злітна вага: 275 000 кг.

Максимальна швидкість: 2000 км/год.

Скільки ракет може нести Ту-160 та які саме

Бомбардувальник Ту-160 здатен нести у собі одночасно 12 крилатих ракет Х-55 у двох барабанних пускових установках в бомбовідсіку, що призначені для ураження наземних цілей з незмінними та заздалегідь відомими координатами.

Також літак здатний нести кориговані бомби, бомби вільного падіння, зокрема ядерні та морські міни.

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