У ніч проти 7 вересня російські війська здійснили масовану атаку дронами на Київ. Унаслідок падіння уламків дронів у столиці виникли численні пожежі, є жертви та поранені.

Станом на 6:10 відомо про двох загиблих. У Святошинському районі — це молода жінка та дитина віком до 1 року.

Вибухи у столиці 7 вересня: хронологія подій

У ніч проти 7 вересня Київ зазнав масованої атаки російських дронів. ППО працювала над знищенням ворожих цілей, однак уламки та влучання спричинили численні пожежі й руйнування в житлових районах столиці.

Близько 03:29 у Святошинському районі зафіксували займання автомобілів на парковці. Близько 4 ранку стало відомо й про влучання в дев’ятиповерховий житловий будинок і у 16-поверхівку на Святошині.

Також уламки пошкодили 4-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі.

Керівник КМВА Тимур Ткаченко наголосив, що росіяни цілеспрямовано б’ють по цивільних об’єктах.

Наслідки нічної атаки дронами на Київ

Станом на 5:00 у столиці зафіксовано масштабні руйнування та пожежі в різних районах міста.

У Києві уламки дронів влучили по багатоповерхівках: серед загиблих – молода мама й немовля / 8 Фотографій

У Святошинському районі значних пошкоджень зазнав дев’ятиповерховий будинок — з 4-го по 8-й поверхи частково зруйновані.

Внаслідок влучання уламків у 16-поверхівку спалахнула пожежа на верхніх поверхах. Крім того, вогонь охопив ще два дев’ятиповерхові житлові будинки, а також автомобілі біля СТО та складські приміщення.

У Дарницькому районі постраждала чотириповерхівка: там зруйновано частину третього поверху та виникла пожежа, що охопила третій і четвертий поверхи.

Володимир Кличко повідомив про те, що за інформацією медиків, у Дарницькому районі в укритті померла літня жінка.

На місцях працюють рятувальники та медики. Станом на 6 годину ранку було відомо про 11 постраждалих: п’ятьох із них госпіталізували, решті допомогу надали на місці.

