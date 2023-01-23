Від сусідів до далеких друзів: у які країни можуть поїхати українські біженці у 2023 році

Війна забрала у багатьох українців чимало близьких серцю елементів життя. Хтось втратив домівку, декому не вдалось зберегти роботу, а дехто більше ніколи не побачить найрідніших людей.

Проте дехто втратив все та через бойові дії був змушений виїхати з України. Деяким українцям необхідно було рятувати своїх близьких.

Крім того, війна не зупиняє свій хід, а лише збільшує свою вагу у днях і втратах. Тому для багатьох питання, куди можуть поїхати українські біженці, лишається актуальним і донині. Нижче ділимось списком країн, які готові прихистити громадян України у 2023 році.

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Польща

Чимало українців після початку повномасштабної війни найчастіше вирушали саме у Польщу. У 2023 році ті, хто рятують себе та своїх рідних від бойових дій теж можуть поїхати саме в цю країну.

Однак необхідно буде обґрунтувати причину свого візиту, як, наприклад, активні бойові дії у місці проживання.

Та варто пам’ятати, що згідно зі спецзаконом про допомогу громадянам України вже з 1 лютого українці повинні будуть самостійно покривати 50% витрат на своє проживання, але не більше, ніж 40 злотих за особу на одну добу.

Проте вже з 1 травня українці, які живуть у Польщі вже понад півроку повинні будуть покривати 75% витрат на своє проживання, але не більше, ніж 60 злотих за особу на одну добу.

Правило не поширюється на такі категорії осіб

неповнолітні діти

вагітні жінки

люди з інвалідністю

пенсіонери

багатодітні батьки

особи з дітьми, які молодше одного року

осіб та сімей, що перебувають у скрутному фінансовому становищі

Німеччина

Також українці можуть переїхати до Німеччини на строк до 90 днів без спеціальної посвідки на проживання, рятуючись від бойових дій.

Та у разі, якщо громадяни України прагнуть залишитись у Німеччині на більш довгий строк, то їм необхідно подати документи на дозвіл на проживання для тимчасового захисту.

Зробити це можна в міграційній службі за місцем проживання або тимчасового перебування.

Велика Британія

Українці, які прагнуть виїхати у Велику Британію, можуть скористуватись саме програмою Будинки для України.

У такому разі необхідно знайти громадянина Великої Британії, який погодиться надати тимчасове житло. Однак користуватись такою гостинністю можна щонайменше півроку.

Крім того, поїхати до Великої Британії можуть ті, хто мають родичів у країні. Таким чином вони матимуть змогу отримати візу для возз’єднання з членами своєї сім’ї. Це можуть бути мати, батько, дитина, брат, сестра, чоловік, дружина. Видається такий документ на три роки.

Чехія

Також українці можуть виїхати у Чехію. У такому разі громадяни України отримають тимчасове місце проживання на місяць у спортзалі, або ж житло на строк до 150 діб у готелі. Потім доведеться шукати місце для проживання самостійно.

Словаччина

Також українці можуть виїхати у Словаччину та оформити статус тимчасового захисту, що полегшить життя на час перебування у країні та надасть додаткові права і переваги.

Такий статус можуть надати до 4 березня 2023 року з автоматичним продовженням на півроку. Проте країна не може надати тимчасовий захист на строк більше, ніж на один рік.

Франція

Ще одна країна, яка може прихистити українців — це Франція. Громадяни України, які мають дозвіл на проживання у статусі бенефіціар тимчасового захисту, зможуть отримати там фінансову допомогу від уряду.

Цей статус необхідно оновити за півроку після його отримання. Якщо цього не зробити, то виплати будуть скасовані.

Війна показала, що наш світ ще не втратив уміння любити та допомагати. Через обставини мільйони українських біженців змушені були шукати прихистку в інших країнах. На щастя, багато людей прихистили українців у своїх домівках. Серед них і знаменитості. Читай, які відомі люди прихистили українських біженців у себе.

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