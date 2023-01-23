Війна в Україні

Від сусідів до далеких друзів: у які країни можуть поїхати українські біженці у 2023 році

Даніела Долотова, редакторка сайту 23 Січня 2023, 07:00
які країни приймають біженців з України
Фото: Unsplash

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